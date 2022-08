Campus Polska Przyszłości: Hołownia o aborcji: decyzja w referendum, Trzaskowski: to decyzja kobiety

Kwestie dotyczące aborcji powinny być rozstrzygnięte w referendum - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia podczas Campusu Polska Przyszłości. Decyzja w sprawie aborcji to powinna być decyzja kobiety - ripostował Rafał Trzaskowski (PO).

W piątek po południu w olsztyńskim miasteczku Kortowo rozpoczął się drugi Campus Polska Przyszłości z udziałem m.in. polityków, samorządowców i młodzieży. Organizatorem spotkania jest Fundacja Campus Polska Przyszłości, a inicjatorem - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podczas sobotniej debaty Trzaskowskiego z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią ze strony jednej z uczestniczek Campusu padło wezwanie, by dali jasną deklarację odnoszącą się do kwestii aborcji i praw kobiet.

"Nasze zdanie w tej sprawie, jako Ruchu Polska 2050, jest jasne. Wielokrotnie je wyrażałem i ono się nie zmieniło. Do naszego ruchu - tak jak powiedziałem - przyszli ludzie z różnym światopoglądem. I my nie będziemy mieli nigdy - i to jest nasze zobowiązanie, dopóki ja będę miał wpływ na ruch - żadnej klauzuli sumienia w głosowaniach. Przypuszczam, że w wielu głosowaniach będzie tak, że obecna tu posłanka Hanna Gill-Piątek będzie głosowała inaczej niż ja (...). Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce będzie absolutnie naturalne, będzie wyrazem tego, jaki jest nasz ruch, bo u nas są ludzie i stąd, i stąd. Myśmy się umówili co do innych spraw" - powiedział Hołownia. "Natomiast te sprawę, która jest niezwykle ważna, Kaczyński w tak brutalny sposób potraktował z buta" - dodał.

Ocenił, że "kompromis aborcyjny", który obowiązywał w Polsce od lat 90. nikogo nie satysfakcjonował. "Ale to była jedyna zgoda na niezgodę - myśmy się zgodzili co do tego, że się nie zgadzamy na ten kompromis - jaka była w tym momencie możliwa. Innej nie wydyskutowaliśmy skutecznie, ani w referendum, ani w parlamencie do tej pory, mimo wielu prób - wskazał.

Podkreślił, że rozwiązaniem jest "referendum, które będzie dobrze przygotowane i każdy będzie mógł się w nim wypowiedzieć". "Każdy" - powtórzył. Wskazał, że głosowanie w referendum ma większą wagę niż głosowanie w Sejmie. "Ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta silnym mandatem, a ten mandat najsilniejszy jaki może być, to referendum" - powiedział lider Polski 2050.

"Mając poglądy takie jak mam, najprawdopodobniej zostanę w tym referendum przegłosowany, ale jestem w demokracji (...). Muszę szanować to, że w tym kraju żyją ludzie, którzy w większości maja inne zdanie niż ja mam, na tym polega demokracja" - wskazał lider Polski 2050.

"Nie możemy w tych dyskusjach, ja je toczę od lat, iść w stronę, ze powiemy sobie, że to są prawa człowieka, bo z jednej strony będziemy mieć człowieka, który powie, ale to są właśnie prawa człowieka, prawo do aborcji. A przyjdzie człowiek z drugiej strony i powie: prawem człowieka jest prawo płodu do życia i to są prawa człowieka. Jeżeli bierzesz swoje poglądy i one są twoje najświętsze i umieszczasz je w nienaruszalnym depozycie praw człowieka to tak na prawdę jak wtedy robić demokrację, jak wtedy możemy się dogadać, jeżeli nie możemy głosować, bo tu jest dogmat i tu jest dogmat? Demokracja nie jest najlepszym systemem z możliwych, ale lepszego nie mamy, by żyć w jednym kraju, dlatego będę bronił tej idei z pełna świadomością, że może to pójść w lewo lub w prawo" - mówił Hołownia.

"Czasami trzeba się w polityce nie zgadzać" - odpowiedział Trzaskowski. "Ja tego nie rozumiem, ja nie rozumiem jak można mówić o równości i czy równość może być poddane pod referendum - to po pierwsze. Po drugie: ja się sprzeciwiam, i nie chodzi tylko o kwestie dotyczące aborcji, ja się sprzeciwiam by mówić o prawach mniejszości, o prawach kobiet w kategoriach lewo, prawo" - podkreślił. "To jest standard demokratycznego europejskiego państwa" - wskazał.

Jak mówił "zdarza się, że starsi panowie na ten temat dyskutują, bardzo często są kompletnie oderwani od rzeczywistości". "W momencie, kiedy trzeba podejmować jedne z najtrudniejszych decyzji w życiu - przecież widzieliśmy te dramaty ostatnich miesięcy - ja sobie nie wyobrażam trudniejszej decyzji, jaką można podjąć, ta decyzja powinna należeć do kobiety. Kropka" - podkreślił Trzaskowski.

Wskazał, że najgorsze, co może być to politycy, którzy próbują kogokolwiek pouczać. "Przecież to nie jest tak, że kiedy wprowadzamy wolność wybory, to ktoś kogoś do czegoś zmusza" - mówił. "Jeżeli ktoś ma jakiś pogląd, bardzo konkretny pogląd to nikt go w państwie demokratycznym, równym do niczego nie może zmusić. Sam, czy sama podejmuje decyzję tylko o wyłącznie kierując się własnym sumieniem. I to jest dziś rzecz najważniejsza. Jeszcze raz to powiem dobitnie: naprawdę to nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest lewicą, czy prawicą" - powiedział. Jak mówił, tego uczy praca w samorządzie pokazuje jedno: "Przede wszystkim polityk nie powinien pouczać, nie może przeszkadzać. Polityk jest od tego, by pomagać, a zwłaszcza tym, którzy znajdują się w sytuacji dramatycznej".

"Wydaje mi się, że jeżeli na serio mówimy o równości i patrzymy na to co się dzieje, to po prostu musimy oddać prawo obywatelom i obywatelkom do decydowania w sprawach absolutnie zasadniczych i nie mówię tu tylko i wyłącznie o aborcji" - zaznaczył.