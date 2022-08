Campus Polska: Schetyna: zero polityki partyjnej w polityce zagranicznej

Odbudowa wizerunku Polski wymaga zbudowania przed wyborami konsensusu ugrupowań, które będą tworzyć przyszłą koalicję - mówił podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie poseł KO Grzegorz Schetyna. Musimy powiedzieć: zero polityki partyjnej w polityce zagranicznej - podkreślił.

Podczas panelu pt. "Odbudowa wizerunku Polski na świecie" Schetyna, który w latach 2014-2015 był ministrem spraw zagranicznych, ocenił, że w poprawie postrzegania Polski po 24 lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, pomogła postawa Polaków wobec uchodźców wojennych z Ukrainy.

"To jest wielka rzecz, wielka inwestycja w odbudowę wizerunku, ale to nie potrwa wiecznie. Jak czytam wczoraj, jak policja zwraca się do zatrzymanego, to od razu drętwieję, bo wiem, że takie cytaty i zdjęcia tych rzeczy będą w prasie zagranicznej" - stwierdził.

Jego zdaniem, wiele zależy od tego, co wydarzy się w polityce wewnętrznej, bo - jak ocenił - Polska będzie postrzegana przez pryzmat wyników przyszłorocznych wyborów.

"Czy jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z tych ostatnich ośmiu lat, zmienić rząd i przez to zmienić politykę wewnętrzną, ale także zagraniczną. Pokazać, że Polska wyciąga wnioski i próbuje odbudować wizerunek" - sprecyzował polityk PO.

Schetyna ocenił, że nawet przy wariancie, że obecna opozycja wygra wybory parlamentarne, zmiana wizerunku Polski nie będzie prosta. Podkreślił, że ten proces trzeba rozpocząć od zbudowania wspólnego mianownika między ugrupowaniami demokratycznymi, które będą tworzyć przyszłą koalicję.

Jak mówił, to ogromne wyzwanie i trzeba o tym rozmawiać i zobowiązywać się do tego przed wyborami. "Musimy ustalić, że odrywamy to od politycznego sporu, że jest to po prostu w konsensusie błyskawicznie realizowane" - mówił.

"I to, co musimy powiedzieć: zero polityki partyjnej w polityce zagranicznej" - dodał poseł KO.

Jedna z młodych uczestniczek Campusu prosiła o ocenę sposobu promocji Polski za granicą. Jak mówiła, w filmach promocyjnych, które widziała, jest głównie husaria i "bombardowanie Warszawy".

Schetyna odpowiedział, że jest to pewnego rodzaju "znak filozofii", którą przyjęła władza od 2015 r.

"Przez te siedem lat zbudowaliśmy taki wizerunek: właśnie Powstanie Warszawskie, właśnie Westerplatte, właśnie tragedie, katastrofy, wojna, walka. To jest obraz Polskie i to było głęboko przemyślane ze strony polityki PiS. To jest ta polityka historyczna, którą oni uważali, że muszą ją pokazać, bo trzeba być z tego dumnym. Ja nie mówię, żeby tego nie pokazywać, tylko to po prostu zastąpiło każdy inny znak tego, co powinniśmy pokazać, żeby Polskę otworzyć" - mówił Schetyna.

Były ambasador RP w USA Ryszard Schnepf przyznał, że w ostatnim okresie Polacy i Polska zyskali, dzięki zaangażowaniu w pomoc Ukrainie i uchodźcom wojennym.

"Podreperowaliśmy w jakimś sensie nasz wizerunek po dramatycznych sytuacjach z kolei na granicy białoruskiej. Świat usłyszał o tym i świat o tym wie, ale nie jest to ani wieczne, ani tak dogłębne jak wrażenie, że obsunęliśmy się w jakąś przestrzeń, w której Polska nie jest wzorem dla innych" - ocenił.

Według byłego ambasadora RP we Francji Tomasza Orłowskiego, obecnie walka o "odzyskanie wizerunku" będzie trudniejsza niż w 1989 roku, gdy trzeba było zbudować nową dyplomację. Dlatego - jak mówił - że Europa Środkowa już nie jest oczkiem w głowie świata, a dla niektórych Polska zawiodła oczekiwania. Jego zdaniem, Polska powinna promować swoją solidarność i pokazać, że jest krajem tolerancyjnym i wierzy w przyszłość swoich kontaktów.

"Dlatego dla mnie jedną z pierwszych rzeczy, które trzeba będzie zrobić, to naprawić stosunki z Niemcami" - wskazał Orłowski.

Ocenił, że grzechem wobec pokoleń, które walczyły o Polskę, byłoby "dzisiaj próbować robić z Niemców naszego historycznego wroga". Dodał, że w tysiącleciu stosunków polsko-niemieckich było tylko sto lat wojen i 900 lat pokoju.

"Myślmy o tym pokoju i budujmy pokój z Niemcami, bliskość. Bo dzięki tej bliskości odzyskamy również tę pozycję, którą wydawało się, że tracimy" - powiedział ambasador Orłowski.