Campus Polska: Stefanczuk: wierzę, że nasze narody na wieki zostaną nie tylko dobrymi sąsiadami, ale i dobrymi przyjaciółmi

Wierzę, że w tej walce zwycięży wolność i demokracja, a nasze narody na wieki zostaną nie tylko dobrymi sąsiadami, ale i dobrymi przyjaciółmi - powiedział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk przemawiając w ramach Campusu Polska Przyszłości.

Niedziela to drugi dzień odbywającego się w olsztyńskim miasteczku Kortowo drugiego Campusu Polska Przyszłości z udziałem m.in. polityków, samorządowców i młodzieży. Organizatorem spotkania jest Fundacja Campus Polska Przyszłości, a inicjatorem - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ramach Campusu trwa obecnie spotkanie z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Stefanczuk zwracając się w języku polskim do uczestników spotkania zaznaczył, że przyjechał do Olsztyna, by podziękować narodowi polskiemu "za niesamowitą solidarność i wsparcie dla Ukrainy".

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy podziękował m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który - jak przypomniał - jeszcze 23 lutego był w Ukrainie przed inwazja rosyjską, aby wesprzeć Ukrainę.

"Wtedy prezydent Duda zapewniał nas, że Polska nigdy nie zostawi Ukrainy samej. Od tego czasu on, jak i marszałkowie Senatu i Sejmu - Tomasz Grodzki i Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, posłowie i działacze społeczni niejednokrotnie odwiedzali Ukrainę z misjami wsparcia. Od rządu polskiego otrzymujemy znane na cały świat +Kraby+ i +Pioruny+, drony i inny sprzęt wojskowy, który w rękach odważnych żołnierzy ukraińskich zmienia sytuacji na polu walki i pomaga przybliżyć nasze zwycięstwo" - powiedział.

Stefanczuk podziękował także polskim rodzinom, które - jak mówił - otworzyły drzwi swoich domów i swoje serca. "Podzieliliście się z moimi rodakami chlebem, daliście dach nad głową i wiarę w ludzkość" - mówił.

Zwracając się do Tomasz Grodzkiego przypomniał jego słowa z przemówienia w Radzie Najwyższej Ukrainy. "Wtedy pod Kijowem toczyły się jeszcze walki. Powiedziałeś, że jesteś tu, bo masz wielu przyjaciół z Ukrainy, ale nawet gdybyś ich nie miał, to jako Polak przyjechałbyś bez żadnych wahań - z obowiązku moralnego" - zaznaczył.

"Wierzę, że w tej walce zwycięży wolność i demokracja, a nasze narody na wieki zostaną nie tylko dobrymi sąsiadami, ale dobrymi przyjaciółmi, braćmi i siostrami" - powiedział.