Campus Polska: Wajrak: głosujcie na ludzi, którzy nie dają prostych rozwiązań

Społeczeństwa, które są nierównościowe, będą wybierały polityków oferujących proste, populistyczne rozwiązania - ocenił podczas Campusu Polska Przyszłości aktywista ekologiczny i dziennikarz Adam Wajrak. "Głosujcie na ludzi, którzy nie dają prostych rozwiązań" - apelował.

Wajrak był uczestnikiem niedzielnej debaty o wyzwaniach stojących przez współczesnymi ludźmi: zmianach klimatycznych, nierównościach społecznych, dyskryminacji. Prowadzący dyskusję Adam Bodnar zauważył, że być może za 10-30 lat nie będziemy już dyskutowali o szczegółowych kwestiach dotyczących np. praw osób z niepełnosprawnościami czy LGBT+, tylko - jak mówił - wszyscy będziemy migrantami i uchodźcami klimatycznymi.

"Nasza cywilizacja niewątpliwie stoi przed największym wyzwaniem w swojej historii - to jest katastrofa klimatyczna, ale to jest generalnie gigantyczny kryzys ekologiczny, który dotyka naszej planety, który dotyka ekosystemu, bo sprowadzenie tego włącznie do katastrofy klimatycznej byłoby nieporozumieniem. Mamy na niespotykaną skalę duże wymieranie, zatrzymanie funkcji ekosystemowych w wielu wypadkach, przenawożenie środowiska, fragmentację drogami szybkiego ruchu, murami granicznymi, itd." - ocenił Wajrak.

Dziennikarz zaznaczył, że nie boi się o przyrodę, która - jak ocenił - przetrwa nas i naszą cywilizację. "Ja się nie boję nawet o gatunek ludzki, bo myślę, że w jakiejś szczątkowej +madmaxowej+ formie też może sobie przetrwać. Tylko ja się boję o to, że my możemy wykreować sobie po prostu straszny świat. Ten świat już tu jest, już nadchodzi" - stwierdził.

"Spójrzcie na polityków, jak mówicie do nich, (to) oni cały czas to odsuwają. Mówią: nie będziemy się tym zajmować, bo wojna w Ukrainie, nie będziemy się zajmować przyrodą. Zapytajcie się polityków, co zrobili z Nature Restoration Law w Parlamencie Europejskim. Dlaczego największa polska opozycyjna partia, która głosi tu, że chroni środowisko, tam głosowała przeciw (temu), co jest podstawą ochrony przyrody w Unii Europejskiej" - mówił do młodych uczestników Campusu.

Wajrak - nawiązując do określenia antropocen, tj. epoki człowieka - powiedział, że jest jeszcze coś, co on nazywa "Trumpocenem". "+Trumpocen+ to jest coś, co dotyka politykę, dotyka sferę społeczną szczególnie w krajach i społeczeństwach, gdzie nie ma równości. Zwróćcie uwagę na to, że Stany Zjednoczone mają najlepsze dane dotyczące tego, co się dzieje na naszej planecie z klimatem, ze środowiskiem, a pomimo to wybrali Donalda Trumpa, który to o mały włos by wszystko wywrócił, porozumienie paryskie by wywrócił. To się stało dlatego, że jest to bardzo nierówne społeczeństwo i ekonomicznie i edukacyjnie" - ocenił.

"Dlatego, jeżeli mamy sprostać temu największemu wyzwaniu, przed jakim stoi nasza cywilizacja, to musimy mieć równościową edukację. To musimy mówić o prawach kobiet, to musimy mówić o prawach ludzi LGBT+, bo po prostu potrzebujemy, nie wszystkich rąk na pokładzie, potrzebujemy wszystkich mózgów na pokładzie" - przekonywał.

"Społeczeństwa, które są nierównościowe, przepojone nienawiścią, będą ginąć w +Trumpocenie+, będą wybierały polityków, którzy oferują proste, populistyczne rozwiązania. Zauważcie, że +Trumpocen+ nie dotyka tylko ludzi z jakiejś skrajnej prawicy. On jest bardzo atrakcyjny, on jest bardzo słodki. On mówi: +tak, zbudujmy mur na granicy z Białorusią, odgrodzimy się od nich, problem rozwiązany+, ale przecież ja chodzę po tym lesie, widzę uchodźców, widzę ciała obgryzione przez zwierzęta. To nie są rozwiązania" - oświadczył Wajrak.

Jak podkreślał, czasami trzeba będzie podejmować rozwiązania poważne, bolesne i antypopulistyczne, a bardzo wiele będzie zależało od młodych ludzi.

"Dlatego mój apel jest taki: głosujcie na ludzi, którzy nie dają prostych rozwiązań, którzy potrafią z wami szczerze rozmawiać. Głosujcie na ludzi, którzy nie chowają równości społecznej, różnej równości społecznej na potem, bo my nie mamy zwyczajnie czasu, nasza cywilizacja nie ma już czasu. Nie straćmy tego, bo ja od razu mówię: nie chcę być dziadkiem w świecie z Mad Maxa" - mówił do młodzieży uczestniczącej w Campusie.

Campus Polska Przyszłości potrwa do środy, do tego czasu będą się odbywać debaty i warsztaty, spotkania z politykami i ludźmi kultury, spektakle i koncerty.