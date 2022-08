Caritas Polska apeluje o pomoc dla mieszkańców Libanu

Comiesięczna pomoc gotówkowa dla najuboższych rodzin, pomoc w odbudowie domów zniszczonych w wybuchu w Bejrucie oraz remont mieszkań socjalnych w stolicy - to niektóre projekty zrealizowane w 2021 r. przez Caritas Polska w Libanie - poinformowało biuro pasowe Caritas Polska.

W komunikacie przekazanym w środę PAP czytamy, że sytuacja mieszkańców Libanu jest bardzo trudna ze względu na trwający od lat w głęboki kryzys społeczno-gospodarczy.

"Wybuch w Bejrucie, pandemia, a następnie wojna w Ukrainie, odcinająca Bliski Wschód od dostaw żywności, jeszcze pogorszyły sytuację (...). W populacji liczącej ok. 6,7 mln ludzi niemal połowa, bo 3,2 mln, potrzebuje pomocy humanitarnej" - napisali jego autorzy.

Poinformowali, że dzięki zainicjowanemu przez Caritas Polska programowi Rodzina Rodzinie od marca 2021 r. 155 rodzin w Libanie odbiera comiesięczną pomoc gotówkową.

"Po otrzymaniu powiadomienia na telefon beneficjenci mogą w wybranym bankomacie lub oddziale banku wypłacić kwotę świadczenia, które - ze względu na szalejącą w Libanie inflację - przekazywane jest w dolarach. Przy bardzo niestabilnej sytuacji ekonomicznej takie rozwiązanie zapewnia większą siłę nabywczą otrzymanych funduszy" - ocenili autorzy komunikatu.

Dodali, że wysokość świadczenia jest uzależniona od liczby członków rodziny. "Każda rodzina ma swobodę dysponowania środkami, a wśród najczęściej pojawiających się potrzeb są zakup jedzenia i leków oraz pokrycie kosztów edukacji dzieci, która w Libanie najczęściej jest odpłatna" - zastrzegli.

Cytowany w komunikacie szef misji Caritas Polska w Libanie Dominik Derlicki podkreślił, że oprócz pomocy w ramach programu Rodzina Rodzinie, Caritas Polska realizowała w tym kraju także inne programy pomocowe.

"Do września ubiegłego roku kontynuowaliśmy projekt Building Back Beirut, prowadzony od września 2020 r. w konsorcjum z innymi Caritas. Było to możliwe dzięki środkom przekazanym przez darczyńców podczas ogólnopolskiej zbiórki w roku 2020. Pomoc skierowana była do Libańczyków oraz uchodźców i migrantów zagrożonych negatywnymi skutkami społeczno-ekonomicznymi i psychologicznymi wybuchu w Bejrucie" - poinformował.

Jak zaznaczył, ramach projektu 1366 gospodarstw domowych otrzymało pomoc gotówkową na zapewnienie bezpiecznego schronienia i odbudowę zniszczonych domów, a kolejnych 1150 pomoc finansową na okres trzech miesięcy. 95 osób było zaangażowanych w pomoc psychologiczną dla 238 poszkodowanych w wybuchu mieszkańców Bejrutu.

Autorzy komunikatu poinformowali, że w roku 2021 rozpoczął się również inny projekt Caritas Polska, w ramach którego do połowy 2022 r. w Bejrucie wyremontowany został kompleks budynków z mieszkaniami socjalnymi dla najuboższych. Na ten cel przeznaczono ponad 730 tys. zł. Całkowita wartość tego projektu realizowanego przez kilka organizacji to przeszło 4 mln zł.

Caritas Polska zrealizował także transporty humanitarne oraz dystrybucje artykułów pierwszej potrzeby w samym Bejrucie. "W kwietniu przekazano 100 koncentratorów tlenu, w czerwcu milion maseczek higienicznych Polskiemu Kontyngentowi Wojskowemu w Libanie, we współpracy z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i Agencją Rozwoju Przemysłu" - podał Caritas.

W grudniu 2021 r. w świątecznej dystrybucji zorganizowanej w Bejrucie, mieszkańcy otrzymali produkty higieniczne oraz żywnościowe, takie jak mleko w proszku dla niemowląt, pieluchy czy podpaski higieniczne. Pomoc trafiła do prawie 8 tys. osób. Caritas Polska przeznaczyła na tę pomoc blisko 1,9 mln zł.

"Kwotą ponad 48 tys. zł Caritas Polska wsparła także 2 kliniki dentystyczne w Bejrucie, które dzięki tym środkom mogły świadczyć bezpłatną pomoc dentystyczną dla ofiar wybuchu" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie projekty Caritasu Polska można wesprzeć przystępując do programu Rodzina Rodzinie za pośrednictwem strony caritas.pl/rodzina, dokonując wpłaty na numer konta 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (tytułem: Rodzina Rodzinie - (WYBIERZ KRAJ) Strefa Gazy/Irak/Liban) lub wysyłając SMS o treści RODZINA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł).