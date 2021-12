Caritas Polska apeluje o wsparcie podopiecznych portalu UratujeCie.pl

O wsparcie podopiecznych serwisu UratujeCie.pl, którego beneficjentami są osoby w trudnej sytuacji życiowej, chore i ubogie, zaapelował Caritas Polska. Jak dotąd, za pośrednictwem zbiórki prowadzonej w serwisie UratujeCie.pl, udało się pomóc 177 osobom, na rzecz których darczyńcy wpłacili łącznie 14 mln zł.

UratujeCie.pl to serwis zbiórek charytatywnych, prowadzony przez Caritas Polska. Beneficjentami zbiórek prowadzonych w serwisie są osoby w trudnej sytuacji życiowej, chore i ubogie, które wyczerpały możliwości uzyskania dofinansowania ze środków publicznych.

"Warunkiem rozpoczęcia zbiórki jest dostarczenie dokumentów oraz gotowość do wskazania osób w środowisku lokalnym, które mogą zaangażować się w realizację działań promujących zbiórkę" - czytamy na stronie internetowej akcji.

Autorzy komunikatu poinformowali, że jak dotąd, za pośrednictwem zbiórki prowadzonej w serwisie UratujeCie.pl, udało się pomóc 177 osobom. "Na ich rzecz ponad 150 tys. darczyńców wpłaciło łącznie przeszło 14 mln zł" - poinformowali.

Jedną z tych osób jest Halina Ćwiek - poruszająca się na wózku inwalidzkim matka dwóch niepełnosprawnych synów wymagających całodobowej opieki i regularnej, nieprzerwanej rehabilitacji.

"Zbieraliśmy dla nich na zakup samochodu dostosowanego do przewozu trzech osób na wózkach. Zebraliśmy 117 845 zł, a zbiórka zakończyła się przed terminem. Ludzi poruszyła historia rodziny, może również dlatego, że mama Ćwiek była pracownikiem socjalnym i w ich okolicy znało ją i ceniło wiele osób" - zaznaczyła koordynatorka portalu UratujeCie.pl Agnieszka Sobocińska.

Według autorów komunikatu sukcesem zakończyła się również zbiórka na rzecz Sylwii, 35-letniej mamy czwórki dzieci, u której zdiagnozowano zespół Arnolda Chiariego.

"To rzadkie schorzenie neurologiczne objawiające się m.in. osłabieniem, drętwieniem rąk i przejmującym bólem kręgosłupa. Leczy się je operacyjnie, ale w Polsce, ze względu na jego bardzo rzadkie występowanie, nie przeprowadza się takich operacji. Kobieta zaczęła zbierać pieniądze na leczenie za granicą i dzięki hojności darczyńców niedawno wróciła z Barcelony, gdzie zoperowano jej kręgosłup" - podkreślili autorzy.

Wyjaśnili, że wielu podopiecznych portalu wciąż potrzebuje pilnej pomocy. Jedną z takich osób jest Sofija, mała dziewczynka, która urodziła się z SMA.

"Jej rodzice przyjechali do Polski z Ukrainy, gdzie dzieci z SMA nie mają szans na przeżycie. Zbierają pieniądze na terapię genową Zolgensma. To wyjątkowo drogi lek, którego jedna dawka zatrzymuje natychmiast postępy choroby. Anna, mama dziewczynki, a także sama Sofija mają w Polsce karty stałego pobytu. Tata Oleksandr ma pobyt czasowy i prawo do pracy. W rodzinie pracuje tylko on, Anna zajmuje się córeczką" - zaznaczyła Sobocińska.

Autorzy komunikatu poinformowali, że pomocy potrzebuje też Małgorzata, która pod koniec ciąży doznała uszkodzenia mózgu. Do dziś kobieta jest w częściowej śpiączce, wymaga stałej rehabilitacji i opieki medycznej, jest karmiona dojelitowo.

"Jej stan poprawia się, ale zmiany następują powoli i są niewielkie. Za większość zabiegów, terapii i rehabilitacji rodzina Małgorzaty musi płacić sama. NFZ pokrywa tylko niewielką część kosztów. Maja, córeczka Małgorzaty, urodziła się zdrowa i chciałaby jak najszybciej cieszyć się kontaktem z mamą" - zaznaczyli.

Wpłaty na wybraną zbiórkę można dokonać na stronie lub przelewem na konto, którego numer również jest dostępny w serwisie. Inną formą pomocy jest wysyłanie sms-a o treści WSPIERAM pod numer 72052 (koszt 2,46 zł).