Caritas Polska kupi 1000 paczek i 2 tys. koców dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Syrii

W drugim etapie pomocy Caritas Polska przekaże poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Syrii 1000 paczek żywnościowych i koce dla 2 tys. osób. Ich wartość to 55 tys. dol.

W komunikacie przekazanym w czwartek PAP szef misji Caritas Polska w Syrii i w Libanie Dominik Derlicki zwrócił uwagę, że 10 dni po katastrofie tysiące rodzin nie mogą wrócić do swoich domów. Nie mają nie tylko dachu nad głową, ale również jak się ogrzać i w co się ubrać. Wielu poszkodowanych szuka schronienia w kościołach, w zniszczonych budynkach, punktach pomocy dla uchodźców wewnętrznych lub są tymczasowo goszczeni przez inne rodziny.

"Trzęsienie ziemi jest poważnym ciosem szczególnie dla Syrii, w której od 12 lat trwa brutalna wojna domowa" - czytamy w komunikacie.

Poinformowano, że w ramach kolejnej transzy pomocy Caritas Polska kupi za 55 tys. dol. 1000 paczek żywnościowych dla Hope Center, chrześcijańskiej organizacji pomocowej działającej w Syrii. Zaznaczono, że jedna paczka wystarcza rodzinie na mniej więcej miesiąc.

Ponadto Caritas Polska planuje kupić koce dla blisko 2 tys. osób, które znalazły schronienie w wspieranej przez nią wcześniej szkole zakonu mechitarystów w Aleppo

W ubiegłym tygodniu organizacja przekazała na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi 100 tys. dol. zebrane od darczyńców. Za część tych pieniędzy kupiono m.in. 1200 materaców. Zostały one przekazane do 13 miejsc dających schronienie i do punktów pomocy w Aleppo.

Akcję można wesprzeć, wpłacając darowiznę przez stronę caritas.pl, wpłacając dowolną kwotę na konto nr 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem POMOC lub wysyłając SMS o treści POMOC pod numer 72052 (koszt 2,46 zł).