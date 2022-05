Caritas Polska na pomoc Ukrainie zebrał ok. 100 mln zł

Ok. 100 mln zł na pomoc Ukrainie zebrał Caritas Polska. 51 mln zł przekazano diecezjalnym oddziałom, a 2 mln Konsulcie Zakonów Męskich i Żeńskich w Polsce. 635 tys. zł do rozdysponowania na miejscu trafiło do Caritasu Spes i Caritasu Ukraina. Wsparcie w postaci darów rzeczowych przekroczyło 140 mln zł.

W komunikacie przekazanym PAP Caritas w Polsce poinformował, że od początku wojny w Ukrainie pomaga mieszkańcom tego kraju dwutorowo. "Organizujemy pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy za pośrednictwem Caritasu Spes i Caritasu Ukraina oraz wspieramy uchodźców na terytorium Polski" - zaznaczono.

Na ten cel zebrano ok. 100 mln zł. Ponad połowa tej kwoty - 51 mln zł - przekazano oddziałom diecezjalnym Caritasu, a 2 mln do Konsulty Zakonów Męskich i Żeńskich w Polsce.

Siostrzanym organizacjom działającym w Ukrainie (Caritas Spes i Caritas Ukraina) przekazano 635 tys. zł do rozdysponowania na miejscu.

Według szacunków wsparcie w postaci darów rzeczowych przekroczyło 140 mln zł. Caritas wysyła do Ukrainy m.in. żywność i środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, w tym leki, wózki inwalidzkie, generatory prądu i inne potrzebne na miejscu artykuły.

Stworzono transgraniczny punkt składający się z magazynu o powierzchni ponad 3000 mkw., zarządzany przez pracowników Caritasu Archidiecezji Lubelskiej.

"Jego zadaniem jest realizacja odprawy celnej przed wjazdem do Ukrainy oraz komunikacja i koordynacja z transgranicznymi punktami centralnymi zarówno w Caritasie Spes, jak i w Caritasie Ukraina" - wyjaśniono.

W ramach akcji "Paczka dla Ukrainy" do m.in. Lwowa, Kijowa, Czernichowa, Buczy, Winnicy, Iwano-Frankowska i mniejszych miejscowości dotarło ponad 30 tys. paczek przekazanych przez parafialne wspólnoty wiernych z całej Polski.

Poinformowano, że Caritas Archidiecezji Przemyskiej, prowadzący punkty pomocy na dworcu kolejowym w Przemyślu, Medyce, Korczowej i w Krościenku, od początku kryzysu humanitarnego przygotowywał dla uchodźców 30 tys. kanapek dziennie.

"Łącznie Caritas zapewnił osobom przybywającym z Ukrainy ponad 1,5 mln posiłków, a z pomocy w postaci transportu skorzystało 19,5 tys. osób, ponad 8300 rodzinom udzielono wsparcia w ośrodkach Caritasu" - przekazano w komunikacie.

Aby dać wytchnienie matkom, uruchomiono punkty, w których wolontariusze zajmują się dziećmi. Pierwszy powstał na dworcu kolejowym w Przemyślu. Strefę dla matek z dziećmi stworzono także przy Dworcu Wschodnim w Warszawie.

Z pomocy prawnej dzięki Caritasowi skorzystało 2 tys. osób, a z psychologicznej blisko 5 tys. Ponadto oddziały diecezjalne zapewniły miejsca pracy ponad 300 osobom - poinformowała organizacja.

Opieką i wsparciem edukacyjnym Caritasu objęto blisko 2,5 tys. sierot. Ośrodki Caritasu przyjęły ok. 700 dzieci i opiekunów z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka i zakładów rehabilitacyjnych. Część dzieci z chorobami i z różnymi rodzajami niepełnosprawności relokowano do specjalistycznych placówek w Polsce i za granicą.

Kompleksową pomocą zajmuje się dwadzieścia Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Zapewniają one uchodźcom bezpłatną pomoc psychologiczną, kursy językowe, punkt pośrednictwa pracy i miejsce zabaw dla dzieci. Podobne placówki zostały otwarte m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, Wrocławiu i w Zamościu.

Caritas Polska 14 czerwca organizuje też I Forum Dobroczynności. Omówione tam zostaną m.in. trudności w świadczeniu pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, spowodowane działaniami wojennymi.