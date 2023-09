Caritas Polska: Od lipca 2022 r. w Centrach Migrantów i Uchodźców zarejestrowano ponad 67 tys. osób

W całej Polsce Caritas powołała do działania 28 Centrów Migrantów i Uchodźców. Od lipca 2022 r. zarejestrowano w nich ponad 67 tys. beneficjentów. Są to osoby objęte lub ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce, a szczególnie dotknięte konfliktem na Ukrainie - przekazała Caritas Polska.

W najbliższą niedzielę, 24 września, w Kościele katolickim przypada 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. "Jest on okazją do uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby osób będących w kryzysie migracji przymusowej oraz daje możliwość pokazania pozytywnego wizerunku beneficjentów pomocy" - wskazała Caritas Polska w przekazanym PAP komunikacie.

Poinformowała, że w dniach 22-24 września, w Caritas diecezjalnych w całej Polsce oraz w centrach odbędą się spotkania, warsztaty, koncerty i wiele innych działań, podczas których zaprezentowane zostaną działania na rzecz uchodźców".

W całej Polsce Caritas powołała do działania 28 Centrów Migrantów i Uchodźców. "Od lipca 2022 r. zarejestrowano w nich ponad 67 tys. beneficjentów. Są to osoby objęte lub ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce, a szczególnie dotknięte konfliktem na Ukrainie. Do Centrów zgłaszają się najczęściej kobiety i dzieci, młodzież oraz seniorzy" - wyjaśniono w komunikacie.

Pierwsze centra, które powstały już w 2018 r. oferowały wsparcie socjalne, informacyjne i doradcze migrantom z Czeczenii, Białorusi, Ukrainy, Dagestanu czy Tadżykistanu. Natomiast wojna na Ukrainie zintensyfikowała pomoc i od lutego 2022 r. głównymi beneficjentami są uchodźcy z Ukrainy" - przekazała Caritas Polska.

Zaznaczono, że "w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny najważniejsze było wsparcie materialne oraz informacyjne". "Dystrybuowano artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność, ubrania, leki i artykuły higieniczne. Ponad to, udzielano informacji na temat transportu oraz możliwości tymczasowego zakwaterowania".

Z czasem centra stały się miejscem wsparcia socjalnego, edukacyjnego oraz integracyjnego. "Zakres usług został rozszerzony o konsultacje specjalistyczne. Obecnie chętni mogą również uzyskać pomoc w napisaniu CV czy poradę dotyczącą rynku pracy w Polsce. Prowadzone są także szkolenia zawodowe" - czytamy w komunikacie.

"Co druga dorosła osoba w wieku produkcyjnym, mająca zapewnioną opiekę nad dziećmi, jest zainteresowana skorzystaniem z porady specjalisty ds. rynku pracy. Dużym zainteresowaniem cieszy się też pomoc w tłumaczeniu dokumentów urzędowych, a także kursy języka polskiego, otwierające migrantom drogę do integracji społecznej" - wskazała organizacja.

W centrach prowadzone są m.in. sesje indywidualne i grupowe, terapie artystyczne i muzyczne oraz zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów, które służą uporaniu się z traumą wojenną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób wykluczonych komunikacyjnie, zdrowotnie lub ekonomicznie, każde centrum utworzyło mobilny zespół pomocowy. W ten sposób z jego usług mogą korzystać również beneficjenci przebywający w mniejszych miejscowościach" - wskazał Caritas.

Caritas współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz szeregiem podmiotów ekonomii społecznej w diecezjach.

