Caritas Polska otworzył na dworcu PKP w Przemyślu pokój matki z dzieckiem

W odpowiedzi na bieżące potrzeby na dworcu PKP w Przemyślu Caritas Polska otworzył pokój matki z dzieckiem. Kobietami, którym udało się dotrzeć do Polski z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, zajmują się wolontariuszki Caritasu i siostry zakonne.

"Jest to tymczasowa przystań dla kobiet, które uciekły przed wojną w Ukrainie i po dotarciu do Polski szukają chwili wytchnienia, zanim wyruszą w dalszą podróż - w głąb naszego kraju lub za granicę" - wyjaśniono w komunikacie przekazanym PAP we wtorek.

Wolontariuszki Caritasu i siostry zakonne rozdają im jedzenie, ciepłe koce, materace, herbatę, spędzają razem z nimi czas, przygotowane jest także miejsce zabaw dla dzieci.

"Zauważyliśmy, że jest coraz więcej matek z niemowlakami i potrzebują one miejsca, żeby przewinąć dzieci, nakarmić je, odpocząć. W ciągu dnia kobiety siedzą przy stołach. W nocy, kiedy widzimy, że robią się zmęczone, stoły są wynoszone i wnoszone łóżka polowe, karimaty i panie mogą się przespać" - powiedział brat franciszkaanin. Cordian Szwarc, zastępca dyrektora Caritasu Polska. "Pomieszczenie jest codziennie sprzątane i myte" - dodał.

Pracownicy i wolontariusze organizacji od początku wojny wspierają uchodźców z Ukrainy. Rozdają im ciepłe posiłki, suchy prowiant, artykuły pierwszej potrzeby, pomagają w opiece nad dziećmi. Oprócz wysyłania do Ukrainy transportów humanitarnych, finansowego wspierania organizacji charytatywnych niosących pomoc na miejscu, a także przyjmowania uchodźców w swoich placówkach, pracują także w punktach pomocy dla uchodźców, m.in. na dworcach i przy przejściach granicznych.