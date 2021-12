Caritas Polska pomaga niepełnosprawnym i ubogim żyjącym w Strefie Gazy

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz wsparcie żywnościowe i renowacja lokali mieszkalnych najuboższych rodzin mieszkających w Strefie Gazy, to główne założenia projektów, które realizuje Caritas Polska.

Autorzy komunikatu przekazanego w czwartek PAP zaznaczyli, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami żyjących w tym regionie jest szczególnie trudna ze względu na panującą wśród lokalnych społeczności "kulturę wstydu", zamykającą osoby z niepełnosprawnościami w ich domach, a także za sprawą braku systemowej pomocy.

"Wprawdzie prawodawstwo w Palestynie reguluje sytuację osób z niepełnosprawnościami od 1999 roku, ale służących im rozwiązań wciąż nie udaje się wdrożyć z powodu braku środków finansowych. Prawidłowy rozwój dzieci z niepełnosprawnościami zależy więc od indywidualnych możliwości ich rodzin, a w regionie będącym areną nieustannych konfliktów politycznych, skutkujących m.in. izolacją, zapaścią gospodarczą i powszechnym ubóstwem, możliwości te są z natury rzeczy ograniczone" - wyjaśnili.

Poinformowali, że projekt pod nazwą "Integralne wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej" potrwa do 2023 r. Jego głównym celem będzie podniesienie jakości świadczeń w placówkach rehabilitacyjnych, a także zmiana w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb.

Jednym z miejsc realizacji projektu jest Centrum Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością "Al-Amal". Ośrodek mieści się w Al-Obaidiya i obejmuje swoją opieką 309 osób w wieku od 4 do 20 lat, mieszkających w tej gminie i sąsiednich miejscowościach. Jest jedną z trzech tego typu placówek wspieranych w tym roku przez Caritas Polska w ramach projektu realizowanego dzięki funduszom programu Polska Pomoc z polskiego MSZ.

Projekt pozwolił m.in. na zakup nowoczesnego wyposażenia ośrodków: odrestaurowano gabinet logopedyczny, stworzono też pokój sensoryczny do terapii, z którego skorzystają dzieci z autyzmem i z zaburzeniami rozwojowymi.

"Dla mnie ten projekt jest ogromnym wsparciem psychicznym na drodze do pogodzenia się z niepełnosprawnością mojego dziecka. Osoby z niepełnosprawnościami są błogosławieństwem od Boga. Kontakt z nimi otwiera drogę do raju, ich obecność wzbogaca wasze życie. Kiedy pomagacie osobom z niepełnosprawnościami, robicie coś dobrego dla nich i dla siebie. Dla mnie, jako matki, największym osiągnięciem życia jest walka o mojego syna" - powiedziała cytowana w komunikacie Bitul Hasasina, matka cierpiącego na porażenie mózgowe Ryana.

Jednym z założeń projektu jest też aktywizacja tych osób z niepełnosprawnościami, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie aktywności zawodowej. Dzięki projektowi 20 spośród nich ma znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy, a 20 kolejnych rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Beneficjentami projektu jest ok. 1,7 tys. podopiecznych siedmiu ośrodków rehabilitacyjnych i pracownicy tych placówek, a także przedstawiciele władz lokalnych, pracodawcy, studenci i odbiorcy kampanii społecznych w social mediach.

Autorzy komunikatu poinformowali, że w październiku rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu zatytułowanego "Wsparcie dla mieszkańców Strefy Gazy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i schronienia". To pomoc skierowana m.in. do rodzin żyjących poniżej granicy ubóstwa, osób wysiedlonych, cierpiących z powodu obrażeń wojennych czy pozbawionych pracy.

"Jego celem jest kompleksowa poprawa sytuacji bytowej rodzin w Strefie Gazy. Chodzi o zapewnienie bezpiecznego schronienia, żywności i przygotowanie do okresu zimowego. Zaplanowane działania to zapewnienie koszyków żywnościowych oraz dystrybucja voucherów na zakup produktów niezbędnych do bezpiecznego przetrwania zimy, na przykład ciepłej odzieży, a w kolejnym module również renowacja lokali mieszkalnych" - wyjaśniła Sylwia Hazboun z Caritas Polska.

W ramach pierwszego modułu 900 rodzin (ok. 5130 osób) z Shejaia we wschodniej części Strefy Gazy oraz Beit Hanoun i Beit Lahia w jej północnej części, otrzymało w tym roku wsparcie żywnościowe oraz dofinansowanie zakupu potrzebnych na zimę artykułów. W drugim module, który zostanie zrealizowany w roku 2022, przewidziano kontynuację wsparcia żywnościowego dla 300 rodzin oraz renowację lokali mieszkalnych 60 rodzin.

Łączna wartość realizacji obu opisanych projektów tylko w tym roku wynosi ponad 2 mln zł, w sumie - do końca 2023 r. - będzie to blisko 6 mln zł.