Caritas Polska przekazał 4 mln zł na doposażenie ośrodków dla niepełnosprawnych i pomoc socjalną na Bliskim Wschodzie

Doposażenie ośrodków dla osób z niepełnosprawnością i pomoc socjalna to najważniejsze działania zrealizowane w 2022 r. przez Caritas Polska na Bliskim Wschodzie w ramach programu Polska Pomoc. Łączna wartość wszystkich projektów wyniosła ponad 4 mln zł – poinformowało biuro prasowe Caritasu.

Jednym z ważniejszych celów programu było doposażenie sal terapeutycznych w wybranych ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością w dwóch prowincjach na Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej.

"Pod uwagę wzięto te ośrodki, które nie mogły liczyć na wsparcie z innych źródeł, a jednocześnie były ważnymi miejscami dla lokalnych społeczności i należących do nich osób z niepełnosprawnością. W wielu przypadkach są to jedyne miejsca w promieniu kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów, w których można uzyskać pomoc w rehabilitacji lub opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi" - czytamy w komunikacie przekazanym we wtorek PAP.

Jego autorzy wyjaśnili, że sprzęt przeznaczony jest m.in. do terapii osób z niepełnosprawnością umysłową, szczególnie dzieci dotkniętych autyzmem czy porażeniem mózgowym.

"Odkąd doposażyliśmy pokój terapeutyczny, prowadzę specjalną listę zapisów, aby każdy mógł z niego skorzystać. Zainteresowanie jest ogromne, co bardzo nas cieszy, a jednocześnie pokazuje, jak duże są potrzeby" - zaznaczyła cytowana w komunikacie Soad Aiasa, kierowniczka ośrodka w miejscowości Al-Ebedia.

Autorzy komunikatu poinformowali, że oprócz sprzętu rehabilitacyjnego Caritas dofinansował także zakup podstawowego wyposażenia dla wspomnianych ośrodków m.in. ławek, krzeseł, materiałów edukacyjnych lub przeprowadzenie remontu placówki.

Dodali, że w ramach programu Polska Pomoc podstawowe produkty żywnościowe otrzymało w Strefie Gazy 300 rodzin, czyli ok. 1700 osób, a 342 osób uzyskało pomoc w odbudowie zniszczonych domów. Partnerem lokalnym w realizacji programów jest Caritas Jerozolima, a łączna wartość wszystkich tych projektów realizowanych w 2022 r. to 4 081 030 zł.

Innym aspektem programu Polska Pomoc jest także praca nad zmianą postrzegania osób z niepełnosprawnością.

"Ten aspekt projektów realizowany był m.in. poprzez dofinansowanie wynagrodzenia osób z niepełnosprawnością w wybranych miejscach pracy, a także pomoc finansową w założeniu własnej działalności" - wyjaśnili autorzy.

Beneficjentem programu jest m.in. Raft Ziada, który dzięki środkom z programu Polska Pomoc otrzymał pracę w samorządzie lokalnym miejscowości Wadi Rahal. "Taki projekt daje mi możliwość szerszego zaistnienia w społeczności. Pracuję w gminie Wadi Rahal jako asystent w dziale administracji. Podnoszę swoje umiejętności, uczę się nowych rzeczy, poznaję ludzi. Dzięki środkom z projektu jestem też w stanie pomóc swojej rodzinie" - powiedział.

Projekty "Integralne wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej" oraz "Wsparcie dla mieszkańców Strefy Gazy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i schronienia" są współfinansowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.