Caritas Polska: przez 2022 rok mierzyliśmy się z pomocą humanitarną w związku z wojną na Ukrainie

Przez 2022 rok mierzyliśmy się z pomocą humanitarną w związku z wojną na Ukrainie. Przekazaliśmy naszym wschodnim sąsiadom pomoc rzeczową o wartości ponad 200 mln zł. Z różnych form wsparcia skorzystało 400 tys. Ukraińców - poinformowała PAP Caritas Polska.

W komunikacie przekazanym PAP Caritas Polska podsumowała rok 2022.

Jak zaznaczono, "w obliczu kryzysu Caritas Polska nie tylko udzieliła pomocy poszukującym schronienia Ukraińcom, lecz również rozszerzała dotychczasowe inicjatywy w kraju i za granicą.

"Przekazaliśmy naszym wschodnim sąsiadom pomoc rzeczową o wartości ponad 200 mln zł. Nadal nieustannie wysyłamy przez granicę transporty zawierające m.in. żywność, leki, artykuły higieniczne, urządzenia pomagające przetrwać w warunkach zimy (np. generatory prądu). Nasi darczyńcy przygotowali 50 tys. paczek dla Ukrainy zawierających żywność i artykuły codziennego użytku" - przekazano w komunikacie.

Uchodźcom pomagało 20 tys. wolontariuszy, w tym 1300 bezpośrednio na granicy. "Ponad 400 tys. Ukraińców skorzystało z różnych form pomocy począwszy od zakwaterowania po wsparcie psychologiczne i prawne na terenie Polski".

Dzięki apelowi humanitarnemu (emergency appeal), który wystosowano do członków sieci Caritas Internationalis, do ofiar wojny w Polsce i na Ukrainie trafia wsparcie z całego świata.

W odpowiedzi na falę uchodźców z Ukrainy Caritas otworzyła w Polsce 32 Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Jak zaznaczono ośrodki otwarte są dla wszystkich uchodźców przybywających do Polski, m.in. obywateli Czeczenii, Afganistanu i innych miejsc dotkniętych konfliktami zbrojnymi. "Szacujemy, że w 2022 r. centra udzieliły wsparcia kilkudziesięciu tysiącom osób, większość z nich jest prowadzona przez Caritas Diecezjalne w całej Polsce" - czytamy w komunikacie.

Wyjaśniono, że centra świadczą bezpłatną pomoc materialną, socjalną i psychologiczną, pomoc w kontaktach z urzędami, nauce języka polskiego czy wynajęciu mieszkania. "Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy również Wigilię dla podopiecznych naszego centrum w Warszawie przy ul. Towarowej 25a, z którego pomocy korzysta codziennie od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób" - wskazała organizacja.

W październiku Caritas Polska rozpoczęła pilotaż programu Rodzina Rodzinie w diecezji kijowsko-żytomierskiej obejmując wsparciem 620 rodzin ukraińskich. Potrwa on do października 2023 r. i będzie trafiać na bezpośrednie wsparcie gotówkowe na najpilniejsze potrzeby, takie jak zakup opału i żywności czy drobne remonty w uszkodzonym domu.

"Na każdego członka rodziny przypada ok. 2200 hrywien (około 300 zł miesięcznie). Dofinansowanie może otrzymać 4 członków rodziny, co daje maksymalnie blisko 9 tys. hrywien na rodzinę (ponad 1 tys. zł) na miesiąc. Dotąd w programie brały udział rodziny z państw Bliskiego Wschodu, ogarniętych wojną i kryzysami humanitarnymi: Syrii, Iraku, Libanu, Strefy Gazy.

W Niedziela Miłosierdzia Bożego, 24 kwietnia odbył się "Dzień Dobra", w czasie którego wolontariusze Caritas świętowali wraz z osobami, którymi na co dzień się opiekują. W całej Polsce odbyło się ok. 700 eventów, w czasie których kwestowano na rzecz prowadzonych przez Caritas ośrodków dla uchodźców, centrów kryzysowych, domów samotnej matki i innych tymczasowych schronień dla potrzebujących.

We współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym oraz Caritas diecezjalnymi zorganizowano świąteczne śniadania dla 20 tys. Ukraińców, którzy tego dnia obchodzili prawosławną Wielkanoc.

W komunikacie zaznaczono, że mimo wsparcia mieszkańców Ukrainy, Caritas kontynuowała projekty pomocowe w kraju i poza Polską.

W ramach 5. edycji programu "Na codzienne zakupy", 11 tys. seniorów wytypowanych przez Caritas diecezjalne przez 10 miesięcy otrzymywało karty zakupowe o wartości 160 zł miesięcznie.

W ramach akcji "Tak. Pomagam", w marcu i grudniu zebrano w sumie 411 ton żywności, dzięki której przygotowano paczki świąteczne i zasilono jadłodajnie Caritas.

W 7. edycji warszawskiej akcji "Trochę ciepła dla bezdomnego", Caritas przekazała bezdomnym przy wsparciu Straży Miejskiej m.in. 3,2 tys. litrów zupy i 6 tys. konserw mięsnych. "8. edycja akcji rozpoczęła się w listopadzie i potrwa do lutego 2023 r" - podano w komunikacie.

Dzięki Wakacyjnej Akcji Caritas ok. 14,8 tys. dzieci mogło pojechać nad morze czy w góry. Za sprawą programu "Tornister Pełen Uśmiechów" plecaki z wyprawkami trafiły do ponad 10 tys. uczniów, w tym ok. 4 tys. dzieci ukraińskich, a także białoruskich i litewskich - przypomniała organizacja.

W 2022 roku Caritas Polska przy wsparciu Jeronimo Martins podwoiła kwotę wsparcia dla Wenezuelczyków z 200 do 400 tys. euro. W pierwszej kolejności korzystają z niego rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby starsze i dzieci poniżej 18. roku życia. Wsparcie docierało do 2192 rodzin - to blisko 11 tys. osób

Caritas Polska utrzymała także wsparcie w Jemenie, jednym z najuboższych i najbardziej wyniszczonych krajów świata, którego mieszkańcy cierpią z powodu wojny, epidemii i klęsk żywiołowych. "Miliony Jemeńczyków nie mają szans na wizytę u lekarza. Nasze działania, prowadzone dzięki wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc, wspólnie z Polską Akcją Humanitarną, sprawiły, że blisko 40 tys. mieszkańców Jemenu ma dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej" - poinformowała organizacja.