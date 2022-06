Caritas Polska stworzyła ponad 30 centrów pomocy migrantom i uchodźcom

Caritas Polska przechodzi z działania w trybie kryzysowym do rozwiązań systemowych. W całej Polsce Caritas stworzyła ponad 30 centrów pomocy migrantom i uchodźcom, które obejmują potrzebujących kompleksową pomocą - poinformowało PAP biuro prasowe Caritas Polska.

Centra są prowadzone przez Caritas diecezjalne i zapewniają różnorodną pomoc, m.in. rzeczową, żywnościową, psychologiczną, pomoc w zakwaterowaniu i znalezieniu pracy - czytamy w komunikacie przekazanym PAP.

"W pierwszych dniach wojny reagowaliśmy głównie na podstawowe potrzeby. Docierających do Polski uchodźców trzeba było nakarmić, ogrzać, dać im pierwsze bezpieczne schronienie. Te potrzeby wciąż występują, zarówno tam, w Ukrainie, gdzie wciąż trwają działania wojenne, jak i wśród osób, które w mniejszym niż początkowo strumieniem, ale nadal napływają do Polski. I na te potrzeby nadal odpowiadamy, również we współpracy z naszymi partnerami w Ukrainie, których wspieramy w ich pracy na miejscu. Ale jednocześnie mamy już w naszym kraju ogromną liczbę uchodźców z Ukrainy, którzy potrzebują bardziej kompleksowej pomocy. I właśnie dla nich przygotowaliśmy propozycję systemowych działań" - zastrzegł dyrektor Caritasu Polska ks. dr Marcin Iżycki.

Autorzy komunikatu zaznaczyli, że pionierską strukturą tego typu jest Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Caritas Polska w Warszawie, z którego doświadczeń mogą korzystać kolejne powstające centra dla uchodźców.

"Koncentrujemy się na wsparciu cudzoziemców w ich drodze do usamodzielniania się, wspieramy informacją, poradą, pomocą socjalną, mieszkaniową, bezgotówkową, rzeczową, kupujemy leki, dofinansowujemy wynajem mieszkań. Mamy wspaniałą salę - jest wykorzystywana do zabaw dzieci, ale też na spotkania senioralne. Od wtorku rusza nauka języka polskiego" - poinformowała cytowana w komunikacie kierowniczka warszawskiego CPMiU Renata Makuch.

Przypadający 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźców warszawskie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom uczciło organizując festiwal kuchni międzykulturowej. Były dania m.in. z kuchni tadżyckiej, czeczeńskiej, ukraińskiej.

Autorzy komunikatu podkreślili, że uchodźców wspiera także Centrum Wsparcia Migrantów i Uchodźców Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zapewniając im opiekę w godz. 7.30-15.30. i całodzienne wyżywienie. W planach jest także uruchomienie klubików dla młodszych dzieci (do czterech lat), w których opiekunkami będą ukraińskie mamy - właśnie trwają ich szkolenia.

"Dzięki temu część kobiet będących pod opieką Centrum znajdzie zatrudnienie w klubikach, inne - tak jak mamy starszych dzieci - będą mogły zostawić swoje pociechy pod przyjazną i fachową opieką i zająć się pracą zawodową" - wyjaśnili.

Zajmujące się dziećmi opiekunki mają przygotowanie pedagogiczne, w radzeniu sobie z wojennymi traumami pomaga najmłodszym psycholog. Naukę języka polskiego poznańska placówka zapewnia także dorosłym. Zajęcia dla rodziców odbywają się w kilkunastu grupach, także w trybie weekendowym. Na wakacje zaplanowane są półkolonie dla polskich i ukraińskich dzieci.

Podobne placówki Caritasu znajdują się m.in. w Częstochowie, Szczecinie, Łodzi, Krakowie, Białymstoku, Wrocławiu, Gliwicach, Koszalinie i Przemyślu. Dane kontaktowe placówek i informacje o zakresie ich działalności można znaleźć na stronie caritas.pl/migranci.