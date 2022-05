Caritas Polska: w czerwcu odbędzie się Forum Dobroczynności poświęcone pomocy dla Ukrainy

W dniach 13-15 czerwca w Warszawie odbędzie się Forum Dobroczynności. Wezmą w nim udział przedstawiciele Caritas z Europy i USA. Spotkanie poświęcone będzie pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz uchodźcom wojennym w Polsce - poinformował dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki.

W komunikacie przekazanym PAP podsumowano obrady Zgromadzenia Dyrektorów Caritas, które odbyło się dniach 25-26 maja.

Dyrektor Caritas Polska, ks. dr Marcin Iżycki poinformował, że "nowym obszarem działań Caritas, który został wyraźnie zarekomendowany przez Konferencję Episkopatu Polski, jest długofalowa pomoc dla Ukrainy w ramach programu Rodzina Rodzinie".

Dzięki ofiarności Polaków na pomoc Ukrainie Caritas przekazała już 100 mln zł oraz dary rzeczowe i żywnościowe o wartości 140 mln zł. W ocenie ks. Iżyckiego - program "Paczka dla Ukrainy" może przerodzić się w długofalową pomoc dla Ukrainy. Do tej pory do najbardziej potrzebujących trafiło 30 tys. paczek - poinformował dyr. Caritas Polska. Zaznaczył, że jest to "prosta i jednocześnie bezpośrednia forma wsparcia".

Omówiono także czerwcowe Forum Dobroczynności, które odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2022 r. w siedzibie Caritas Polska w Warszawie. "Wezmą w nim udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajowych Caritas z całej Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Spotkanie poświęcone będzie pomocy humanitarnej kierowanej na Ukrainę oraz pomocy uchodźcom wojennym w Polsce" - zapowiedział ks. Iżycki.

"Ze względu na liczbę uchodźców przybywających do Polski z Ukrainy liczba osób potrzebujących gwałtownie rośnie. W związku z tym wśród kluczowych działań Caritas pozostaje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - powiedział koordynator programów żywnościowych Bartłomiej Kulisz.

"Dzięki 26 Caritas diecezjalnym od 22 grudnia 2020 r. do 31 października 2021 r. blisko 12 tys. ton produktów spożywczych o wartości 58,4 mln zł trafiło do 300 tys. osób najbardziej potrzebujących, m.in. do tych o najniższych dochodach, seniorów, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz do migrantów. Pomoc można było uzyskać w 790 punktach wydawania żywności" - poinformowano w komunikacie.

Przekazano, że w ramach programu Spiżarnia Caritas polegający na odbiorze ze sklepów i dystrybucji pełnowartościowych produktów żywnościowych, w 2021 r. sklepy przekazały blisko 7 tys. ton żywności, która następnie trafiła do jadłodajni Caritas oraz do paczek żywnościowych. Skorzystało z niej ponad 60 tys. potrzebujących.

W IV edycji programu "Na codzienne zakupy" od kwietnia 2021 r do stycznia 2022 r. kartę otrzymało 10 tys. seniorów w trudnej sytuacji materialnej. "Beneficjenci, którzy sami nie byli w stanie zrobić zakupów, mogli skorzystać z pomocy 3,5 tys. wolontariuszy Caritas - powiedziała Monika Figiel z Caritas Polska.

Oprócz pomocy materialnej Caritas realizuje także pomoc dla uchodźców, którzy potrzebują bezpiecznego schronienia, wsparcia w sprawach urzędowych, w znalezieniu pracy czy w nauce języka. W tym celu otwierane są Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Najnowsze powstało w Warszawie przy ul. Towarowej 25a.

Przedstawiciele ukraińskiej Caritas-Spes - ks. Vyacheslav Grynevych oraz Olena Kava podziękowali Polakom za pomoc Ukrainie.

Obradom przewodniczył bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący komisji charytatywnej KEP.