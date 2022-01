Caritas Polska zaprasza wolontariuszy na cykl webinariów poświęconych przygotowaniu Dnia Dobra

Caritas Polska organizuje cykl webinariów dla wolontariuszy, którzy będą chcieli włączyć się w przygotowanie "Dnia Dobra", czyli wspólnego, powszechnego i aktywnego świętowania Niedzieli Bożego Miłosierdzia święta patronalnego organizacji.

W komunikacie przekazanym PAP Caritas Polska poinformowała, że 26 stycznia br. ruszą cotygodniowe webinaria, podczas których wolontariusze "będą uczyć się budować zespoły", poznawać "metody skutecznego zarządzania" oraz sposoby promocji wydarzeń w mediach.

Dwa, spośród pięciu webinariów "Dobrych Warsztatów", będzie poświęconych formacji duchowej. Poprowadzi je wicedyrektor Caritas Polska brat Cordiana Szwarca OFM.

"Do udziału w +Dobrych Warsztatach+, cyklu darmowych webinariów odbywających się na platformie Teams, zaproszeni są wszyscy wolontariusze, którzy dołączyli do grona organizatorów +Dnia Dobra+ lub to planują" - zaznaczono w komunikacie.

Chętni mogą wypełnić formularz oraz dołączyć do grona organizatorów Dnia Dobra, rejestrując się na stronie www.dziendobra.pl

Na pytania odpowiada koordynatorka warsztatów Ania Morleo pod numerem tel. 735 255 169, lub e-mail: amorleo@caritas.org.pl.

Dzień Dobra to radosne i huczne świętowanie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, która co roku obchodzona jest w Kościele katolickim tydzień po Wielkanocy. Jest to także święto patronalne Caritas, największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce, w której strukturach działa 90 tys. wolontariuszy.

W tym dniu w całej Polsce odbędą się pikniki rodzinne, konkursy, biegi, kiermasze, gry terenowe, warsztaty, koncerty i wiele innych atrakcji.