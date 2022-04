Caritas Polska zebrała ponad 100 mln zł na pomoc dla Ukrainy, z czego 50,8 mln zł jest już w diecezjalnych Caritas - powiedział w środę dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki. Poinformował, że opieką i wsparciem edukacyjnym objęto 2,5 tys. najmłodszych. W ośrodkach Caritas przyjęto już ok. 700 z sierot z ukraińskich domów dziecka.

W czasie konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Caritas Polska podsumował działania organizacji w zakresie pomocy Ukraińcom od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Pierwszą i najpilniejszą potrzebą, z jaką przyszło się zmierzyć, było przyjęcie ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy i udzielenie im doraźnego wsparcia" - powiedział ks. Iżycki. Poinformował, że "łącznie Caritas zapewniła uchodźcom ponad 1,5 mln posiłków, zaś w zakresie transportu skorzystało 19,5 tys. osób, a ponad 8300 rodzinom udzielono wsparcia w ośrodkach Caritas".

Zaznaczył, że "z pomocy prawnej skorzystało 2 tys. osób, a z psychologicznej blisko 5 tys. uchodźców". "Caritas diecezjalne zapewniły miejsca pracy dla 300 osób z Ukrainy" - dodał.

Dyrektor Caritas Polska powiedział, że pomoc organizacji ma już charakter systemowy. "Kompleksową pomocą zajmują się Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Podobne placówki, jak funkcjonująca w Warszawie, otwarto ostatnio w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, Wrocławiu i Zamościu. W sumie działa ich 20." - powiedział ks. Iżycki.

Podkreślił, że "organizacja opieką i wsparciem edukacyjnym objęła blisko 2,5 tys., przy czym ośrodki Caritas przyjęły już ok. 700 dzieci i opiekunów z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka i zakładów rehabilitacyjnych". "Część dzieci z chorobami i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami została relokowana do specjalistycznych placówek w Polsce i za granicą, a wiele innych znalazło bezpieczny tymczasowy dom" - powiedział dyrektor Caritas Polska.

Podkreślił, że organizowane są także transporty humanitarne, które docierają na Ukrainę. "Szacunkowa wartość wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych przekroczyła 136 mln zł. Wśród nich jest m.in. żywność i środki higieniczne, zaopatrzenie medyczne, w tym leki, wózki inwalidzkie, jak też generatory prądu" - wymieniał ks. Iżycki.

Powiedział, że ramach akcji "Paczka dla Ukrainy" do Lwowa, Kijowa, Czernichowa, Buczy, Winnicy czy Iwano-Frankwoska "dotarło 13,3 tys. paczek, których łączna waga to 213 ton o wartości 5,3 mln zł". "Caritas Spes i Caritas Ukraina wsparto kwotą 615 tys. zł do rozdysponowania na miejscu" - dodał ks. Iżycki.

Powiedział, że w pomoc świadczoną uchodźcom zaangażowało się blisko 20 tys. wolontariuszy Caritas diecezjalnych.

Natomiast z raportu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza opublikowanego w środę wynika, że - niezależnie od działań Caritas Polska - parafie i zakony w Polsce na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju przekazały łącznie 242,3 mln. zł. Noclegi zapewniono 319 tys. osobom. Opiekę otrzymało 145,4 tys. dzieci.

Badanie dotyczyło pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terytorium Polski w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 roku (nie badano wsparcia kierowanego na teren Ukrainy). Badnie było prowadzone od 23 marca do 2 kwietnia 2022 r. Wzięło w nim udział 1338 polskich parafii katolickich i greckokatolickich (12,9 proc. wszystkich parafii w Polsce) z 32 diecezji (spośród 45 diecezji i eparchii).Elektroniczny formularz został przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Główny Urząd Statystyczny.