Caritas Polska: zebrano 6,5 mln zł w ramach ogólnopolskiej zbiórki na rzecz powodzian w Słowenii

6,5 mln zł zebrano w ramach ogólnopolskiej zbiórki na rzecz powodzian w Słowenii. Środki zostaną przekazane Caritas Słowenia i rozdysponowane wśród poszkodowanych - przekazał Ireneusz Krauze, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Według danych Caritas Słowenia, ponad 10 tys. gospodarstw domowych zostało dotkniętych powodzią. Około 700 rodzin zostało pozbawionych domów i mieszkań, które zostały zniszczone lub przestały istnieć. (...) Niektóre osiedla są wciąż odcięte od świata" - powiedziała Jana Lampe, kierownik ds. międzynarodowej pomocy humanitarnej w Caritas Słowenia, cytowana w komunikacie Caritas Polska.

Zaznaczyła, że "większość poszkodowanych w powodzi nadal potrzebuje środków finansowych na zakup osuszaczy i materiałów budowlanych". "Trwa intensywne oczyszczanie ścieków wodnych oraz rzek, by zdążyć przed jesiennymi opadami, które niosą ze sobą ryzyko kolejnych powodzi".

W trybie interwencyjnym Caritas Polska przekazała na początku słoweńskiej Caritas 100 tys. zł na walkę ze skutkami powodzi i pomoc dla tych, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Dary rzeczowe przesłano drogą lotniczą we współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Caritas Ordynariatu Polowego - powiedział Ireneusz Krauze.

Do najbardziej potrzebujących trafiły w pierwszej kolejności bony pieniężne na artykuły pierwszej potrzeby, ale też na narzędzia i środki niezbędne do posprzątania i zabezpieczenia domów i mieszkań. Następnie odbyła się dystrybucja środków czystości, preparatów do dezynfekcji, narzędzi do sprzątania, artykułów higienicznych, pościeli, ręczników, koców i sprzętu AGD.

Pomoc materialna trafiła do Słowenii zaraz po powodzi od wielu Caritas zrzeszonych w sieci Caritas Internationalis, w tym od Caritas Polska, która przekazała Słowenii m.in. osuszacze powietrza. Na miejsce przybyli także żołnierze polskich wojsk inżynieryjnych wraz ze specjalnym sprzętem, którzy pomagali odbudowywać zniszczone mosty.