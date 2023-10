CBA do likwidacji. Opozycja jest tu zgodna

O pomyśle likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił już latem. Plan ten nowy rząd może wprowadzić niedługo w życie, szczególnie że pomysł popierają pozostałe ugrupowania, które tworzą koalicję rządową.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego mają być odesłani do służby celnej i policji, a ci od politycznych zleceń – zwolnieni. Za likwidacją specsłużby, którą do życia powołał pierwszy rząd PiS w styczniu 2006 r., opowiadają się wszystkie koalicyjne partie mające utworzyć rząd - informuje Rzeczpospolita, przywołując między innymi wypowiedź Krzysztofa Gawkowskiego, posła Lewicy.

- Zadania antykorupcyjne należy włączyć w struktury Komendy Głównej Policji. Trzeba zlikwidować patologię i z niej rozliczyć - cytuje słowa polityka Rzeczpospolita.

Za likwidacją opowiada się także poseł Trzeciej Drogi Marek Biernacki

– CBA na początku istnienia, co by nie mówić o nim dzisiaj, odegrało w Polsce bardzo ważną rolę prewencyjną. Ale teraz wymaga całkowitej reorganizacji: większość zatrudnionych tam ludzi, polityczny „garnitur”, musi odejść. Pozostali powinni zostać przesunięci do KAS (Krajowa Administracja Skarbowa - przyp. red.) i do CBŚP (Centralne Biuro Śledcze Policji - przyp. red.), które powinno otrzymać zadania ścigania przestępstw korupcyjnych. W takiej formie jak obecnie CBA istnieć już nie może, ale żadnych gwałtownych decyzji robić nie można. Ściganie korupcji musi być priorytetem - cytuje słowa Biernackiego Rzeczpospolita.

O pomyśle likwidacji CBA Donald Tusk mówił już latem tego roku.

"Postulaty likwidacji CBA, IPN i TVP Info nie są kontrowersyjne, tylko spóźnione. PiS dawno już zlikwidował te instytucje. CBA ma dziś tyle wspólnego z antykorupcją, ile IPN z pamięcią i TVP z informacją" – napisał Donald Tusk na portalu X (dawniej Twitter).

CBA jest krytykowane nie tylko na upolitycznienie. Jak przypomina Rzeczpospolita wśród nierozliczonych przez CBA sfer z ostatnich lat jest między innymi: pozytywna rekomendacja na zakup respiratorów w czasie pandemii, wyniesienie z CBA przez kasjerkę 9,2 mln zł, które jej mąż wydał na hazard czy niedawna afera wizowa.