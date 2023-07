CBOS: 18 proc. badanych deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach nie wie na kogo odda głos; 62 proc. z nich to kobiety

18 proc. badanych deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych nie wie jeszcze na kogo odda głos; 62 proc. z nich to kobiety - wynika z sondażu CBOS. Niezdecydowani biorą pod uwagę głosowanie na różne partie: 15 proc. rozważa głosowanie na KO, 13 proc. na PiS.

Respondenci mogli wskazać więcej niż jedno partię i ugrupowanie.

Według CBOS po 6 proc. niezdecydowanych respondentów rozważa głosowanie na Lewicę i na Trzecią Drogę - czyli koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-KP. 5 proc. osób niezdecydowanych bierze pod uwagę Konfederację, a po 1 proc. - AgroUnię, Porozumienie i Wolnościowców; 3 proc. wskazuje na "inną partię lub ugrupowanie".

47 proc. pytanych odpowiedziało "trudno powiedzieć", a 15 proc. - odmówiło odpowiedzi.

Jak podaje CBOS zamiar wzięcia udziału w głosowaniu deklaruje 79 proc. Polaków, ale 18 proc. z nich nie wie jeszcze, na jaką partię odda swój głos.

"Odsetek ten jest na tyle znaczący, że w istocie czyni z niezdecydowanych +trzecią siłę+ polskiej polityki, ustępującą swoją liczebnością jedynie sympatykom dwóch liderów przedwyborczych sondaży - koalicji rządzącej zorganizowanej wokół Prawa i Sprawiedliwości (29 proc.) oraz opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej (28 proc.). Fakt, że poparcie dla obu wiodących koalicji jest obecnie tak zbliżone, nadaje tej grupie tym większą wagę, jako że mogłaby ona potencjalnie przechylić szalę wyborczego zwycięstwa" - zauważa CBOS.

Według CBOS w grupie niezdecydowanych większość stanowią kobiety - 62 proc., wobec 38 proc. mężczyzn, a także osoby przeciętnie młodsze niż badani zdecydowani.

"61 proc. z nich ma poniżej 45 roku życia, wobec 37 proc. w tym przedziale wiekowym w grupie o sprecyzowanych preferencjach. Aż połowa wyborców niezdecydowanych mieszka na wsi (51 proc.). Podobny odsetek ocenia też własne warunki materialne jako dobre (52 proc.), a niemal cała reszta opisuje je jako średnie (46 proc.). Więcej niż co trzeci z nich nie potrafi określić swoich poglądów politycznych na osi lewica-prawica (35 proc.) lub ma przekonania centrowe (34 proc.). Co piąty badany zaliczający się do tej grupy deklaruje poglądy prawicowe (20 proc.), a mniej więcej co ósmy (12 proc.) - lewicowe" - podaje CBOS.

57 proc. niezdecydowanych wyborców deklaruje, że ma "nikłe albo żadne" zainteresowanie polityką, 39 proc. - że "średnie", a 4 proc. - "duże".

"Wśród wyborców niezdecydowanych przeważają kobiety, a także badani względnie młodzi, poniżej 45 roku życia. Połowa z nich mieszka na wsi, a prawie wszyscy oceniają swoje warunki materialne jako dobre bądź średnie. Więcej niż co trzeci nie potrafi określić swoich poglądów na osi lewica-prawica, a zbliżony odsetek wyznaje poglądy centrowe. Ponad połowa wyborców niemających sprecyzowanych preferencji deklaruje nikłe bądź żadne zainteresowanie życiem politycznym w Polsce, a aż dwie trzecie nie sympatyzuje ani z obozem rządzącym, ani z opozycją. Największe i dość wyrównane szanse na powiększenie swojego elektoratu o wyborców niezdecydowanych mają dwaj liderzy przedwyborczych sondaży - Koalicja Obywatelska oraz koalicja rządząca" - podsumowuje CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 lipca 2023 r. na próbie liczącej 1004 osoby (w tym: 63,2 proc. metodą CAPI, 21,6 proc. - CATI i 15,2 proc. - CAWI).