CBOS: 29 proc. badanych popiera rząd; 42 proc. jest mu przeciwna

W lutym odsetek Polaków wyrażających poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego wynosi 29 proc.; 42 proc. jest mu przeciwna, a obojętność wyraża co czwarty badany - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Sondażownia podkreśliła, że lutowe notowania rządu są bardzo podobne do tych styczniowych, poprawił się natomiast trochę wizerunek samego premiera.

"Odnotowaliśmy drobne spadki zarówno w odsetku zwolenników rządu, jak i jego przeciwników - nadal dominują jednak przeciwnicy (42 proc. wobec 44 proc. w styczniu)" - czytamy w omówieniu badania. Do zwolenników rządu zalicza się obecnie 29 proc. Polaków (wobec 30 proc. miesiąc temu). Wzrósł odsetek osób wyrażających wobec urzędującego gabinetu obojętność - w lutym jest to już co czwarty badany (25 proc. wobec 22 proc. w styczniu). 4 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Oceny wyników działalności rządu nie uległy prawie żadnym zmianom. Przeważają wciąż opinie krytyczne (52 proc. wobec 53 proc. w styczniu). Odsetek osób oceniających działalność gabinetu pozytywnie utrzymuje się od stycznia na poziomie 34 proc., co - jak podkreśla CBOS - stanowi najniższy wynik od ponad sześciu lat. Mniej więcej co siódmy Polak (14 proc. wobec 13 proc. w styczniu) nie ma wyrobionej opinii na temat wyników działalności rządu.

Nie zmieniły się również oceny polityki gospodarczej obecnego gabinetu - większość Polaków (58 proc.) uważa, że nie stwarza ona szans na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju. Tak jak w ubiegłym miesiącu, przeciwnego zdania jest 30 proc. badanych, a 12 proc. nie ma na ten temat zdania.

Nieznacznie poprawił się natomiast społeczny odbiór premiera. "Choć minimalnie przeważają osoby niezadowolone z tego, że to Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu (50 proc. wobec 52 proc. w styczniu), to o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek badanych, którzy są z tego faktu zadowoleni (36 proc. wobec 33 proc. w styczniu)" - wskazuje CBOS. Z kolei 14 proc. respondentów (wobec 15 proc. miesiąc temu) nie ma wyrobionej opinii na temat premiera.

Badanie przeprowadzono od 31 stycznia do 10 lutego 2022 r. na próbie 1065 pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy samodzielnie wybrali jedną z trzech metod przeprowadzenia sondażu. 52,7 proc. osób wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 30,3 proc. - wywiad telefoniczny (metoda CATI), a 17 proc. - wypełnienie ankiety internetowej (metoda CAWI).