CBOS: 33 proc. badanych to zwolennicy, a 40 proc. to przeciwnicy rządu

33 proc. respondentów to zwolennicy obecnego rządu, 40 proc. to jego przeciwnicy, a 23 proc. wyraziło obojętność - wynika z sondażu CBOS. Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki jest 35 proc. badanych, niezadowolenie wyraziło 50 proc. ankietowanych.

Z sondażu wynika, że w czerwcu do zwolenników obecnego rządu zalicza się 33 proc. badanych (spadek o 1 punkt w stosunku do maja), a jego przeciwnicy stanowią 40 proc. ogółu ankietowanych, (wzrost o 4 pkt. proc.). Natomiast o 3 pkt. proc. zmniejszył się odsetek mających do niego stosunek obojętny i wynosi 23 proc. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 4 proc. ankietowanych (bez zmian).

Według CBOS, największym zmianom w ostatnim miesiącu uległy notowania premiera Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z faktu, że to on stoi na czele rządu wyraża 35 proc. badanych (spadek o 5 pkt. proc.), a niezadowolenie z tego deklaruje 50 proc. (wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu do maja). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 15 proc. badanych (bez zmian).

Wyniki działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy dobrze oceniło 40 proc. ankietowanych (mniej o 1 pkt. proc.), niezadowolonych z rezultatów jego działań jest 49 proc. badanych (o 2 pkt. proc. więcej), a 12 proc. badanych odpowiedziało, że "trudno powiedzieć" (bez zmian). Według CBOS, oceny polityki gospodarczej urzędującego gabinetu zbliżyły się do poziomu z lutego i marca bieżącego roku.

Zdaniem 31 proc. ankietowanych polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 3 pkt. proc.), nie stwarza takiej szansy według 57 proc. badanych (wzrost o 4 pkt. proc.). 12 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź - "trudno powiedzieć" (mniej o 1 pkt. proc.).

Sondaż przeprowadzono od 30 maja do 9 czerwca na próbie liczącej 1050 osób - w tym 61,6 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,1 proc CATI (wywiad telefoniczny) i 15,2 proc. - CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).