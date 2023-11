CBOS: 36 proc. wyborców Trzeciej Drogi głosowało w 2019 r. na Koalicję Obywatelską

36 proc. wyborców Trzeciej Drogi głosowało cztery lata temu na Koalicję Obywatelską, 15 proc. na Polskie Stronnictwo Ludowe, a 10 proc. na Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu CBOS. Elektorat PiS składa się w większości z wyborców, którzy oddali głos na tę formację przed czterema laty.

CBOS zapytał respondentów, który komitet wyborczy poparli w tegorocznych i poprzednich wyborach parlamentarnych.

Z sondażu wynika, że skład elektoratu Prawa i Sprawiedliwości na tle pozostałych ugrupowań jest stosunkowo najbardziej homogeniczny, zdominowany przez głosujących na tę formację w 2019 roku (77 proc.). 15 proc. wyborców, którzy w tym roku oddali głos na PiS, to osoby, które nie wzięły udziału w wyborach w 2019 roku; średnia wieku tej grupy to 53 lata.

Jak podano, o znacznej stałości preferencji można mówić również w przypadku Koalicji Obywatelskiej, której elektorat składał się w tym roku w większości (62 proc.) z głosujących na nią w 2019 r. Elektorat KO zastał zasilony przez wyborców, którzy nie głosowali w 2019 r. (16 proc., ich średnia wieku to 39 lat), ponadto byłych wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej (6 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (5 proc.).

W miarę jednorodny, w znacznym stopniu bazujący na wyborcach z 2019 r., jest również elektorat Konfederacji Wolność i Niepodległość (57 proc.). Istotną jego część stanowią też wcześniejsi wyborcy PiS (18 proc.). Ponadto Konfederację wybrało w tym roku 16 proc. wyborców, którzy nie głosowali cztery lata temu; ich średnia wieku wynosi 30 lat.

Jak podkreślono, dosyć zróżnicowane jest pochodzenie elektoratu Trzeciej Drogi. W 15 proc. zasilili go głosujący w 2019 r. na jednego z koalicjantów tworzących Trzecią Drogę, czyli PSL, natomiast w największym stopniu tworzą go wcześniejsi zwolennicy KO (36 proc.). Istotną składową tego elektoratu są także niegłosujący w 2019 roku (16 proc.), przy czym średnia wieku tej grupy to 49 lat. Elektorat Trzeciej Drogi opiera się także w pewnej mierze na wyborcach PiS z 2019 r. (10 proc.) oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość (6 proc.).

Obecny elektorat Nowej Lewicy w największym stopniu bazuje na wyborcach Sojuszu Lewicy Demokratycznej z roku 2019 (33 proc.), istotną jego część stanowią też ówcześni wyborcy KO (22 proc.) oraz niegłosujący w 2019 r. (22 proc.). Średnia wieku wyborców Nowej Lewicy, niegłosujących przed czterema laty, to 29 lat. W składzie elektoratu Nowej Lewicy zaznacza się również obecność popierających wcześniej PSL (7 proc.) oraz Konfederację Wolność i Niepodległość (6 proc.).

Badanie "Nastroje powyborcze" zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 19 do 24 października br. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.