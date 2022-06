CBOS: 43 proc badanych: niepodległość nie jest zagrożona; 42 proc. - jest

43 proc. badanych uważa, że niepodległość Polski nie jest obecnie zagrożona; 42 proc. jest przeciwnego zdania. Według 45 proc. badanych armia zawodowa powinna być uzupełniana żołnierzami z poboru; a 31 proc. wzięłoby udział w szkoleniach ochrony ludności - - wynika z sondażu CBOS.

Z przeprowadzonego w maju przez CBOS sondażu wynika, że 43 proc. badanych uważa, iż nie ma obecnie zagrożenia dla niepodległości Polski; 42 proc. jest przeciwnego zdania, a 15 proc. - nie ma zdania. Jak wskazuje pracownia, to odpowiednio o 14 pp. mniej widzących zagrożenie i 12 pp. więcej respondentów niewidzących zagrożenia dla niepodległości kraju niż w badaniu z 2020 roku.

"Badani tym częściej wyrażają opinię o istnieniu w chwili obecnej zagrożenia dla niepodległości Polski, im silniej są przekonani, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu naszego kraju (od 43 proc. w grupie badanych uważających, że wojna na Ukrainie raczej zagraża bezpieczeństwu Polski, do 66 proc. wśród zdecydowanie o tym przekonanych). Przekonanie, że wojna na Ukrainie nie zagraża bezpieczeństwu Polski, wiąże się natomiast na ogół z opinią, iż w chwili obecnej niepodległość Polski nie jest zagrożona(80 proc. odpowiedzi w tej grupie) - wskazują badacze.

Komunikat CBOS zwraca również uwagę, że opinie na temat istnienia bądź nieistnienia zagrożenia dla niepodległości Polski różnicują też poglądy polityczne. Jak czytamy, o istnieniu zagrożenia częściej przekonani są respondenci deklarujący poglądy prawicowe (49 proc.) oraz wyborcy ZP (54 proc.). Podzielone są natomiast opinie zwolenników Koalicji Obywatelskiej, spośród których 44 proc. dostrzega takie zagrożenie, a 45 proc. uważa, że obecnie ono nie istnieje. Większość (55 proc.) potencjalnego elektoratu Polski 2050 Szymona Hołowni uważa natomiast, że w chwili obecnej nie istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski, a przeciwnego zdania jest 35 proc. z nich) - czytamy w opracowaniu CBOS.

Badacze zauważają również, że opinie na temat bezpieczeństwa niepodległości Polski są zróżnicowane w zależności od wieku: "generalnie też im młodsza grupa wiekowa, tym więcej przekonanych, że obecnie zagrożenie dla niepodległości Polski nie istnieje (od 30 proc. w grupie wiekowej 65+ do 61 proc. wśród badanych w wieku 18-24 lata)" - czytamy.

CBOS zapytał również ankietowanych o zdanie na temat armii zawodowej oraz powszechnego poboru. Największa grupa badanych - 45 proc. - oceniła, że polska armia powinna składać się "w dużej części z armii zawodowej, ale należałoby zachować również powszechny obowiązkowy pobór". 39 proc. wskazało, że armia powinna składać się jedynie z żołnierzy zawodowych, 7 proc., że powinni ją tworzyć przede wszystkim żołnierze poborowi. Na analogiczne pytanie zadane podczas badania w 2014 roku 47 proc. badanych odpowiedziało, że armia powinna być wyłącznie zawodowa, 34 - że powinna być zawodowa, ale z zachowanym poborem, a 11 proc. - że powinna opierać się przede wszystkim na poborze.

CBOS wskazuje, że "zwolennikami przynajmniej częściowego obowiązkowego poboru częściej są badani, którzy kiedyś odbyli lub odbywają obecnie przeszkolenie wojskowe albo służbę wojskową, natomiast podobnie jak poprzednio ci, którzy nie mają doświadczeń w zakresie szkolenia wojskowego, częściej też nie mają wyrobionego zdania na ten temat".

Badani zostali również zapytani o stosunek do Wojsk Obrony Terytorialnej. 40 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest zdecydowanymi zwolennikami tej formacji; 27 proc. określiło się jako umiarkowanych zwolenników, 5 proc. - umiarkowanych przeciwników, a 4 proc. - zdecydowanych przeciwników. 15 proc. zadeklarowało obojętność w tej kwestii, a 8 proc. nie miało zdania.

W 2017 roku zdecydowanych zwolenników WOT wśród badanych było 19 proc. - o 21 pp. mniej, niż w aktualnym badaniu. Umiarkowanych zwolenników było 30 proc. - o 3 pp. więcej niż obecnie, umiarkowanych przeciwników 9 proc. - 4 pp. więcej niż obecnie, zdecydowanych przeciwników 16 proc., 12 pp. więcej niż obecnie. 16 proc. badanych było obojętnych, a 9 nie potrafiło wypowiedzieć się w tej kwestii.

"W porównaniu z lutym 2017 roku niezależnie od deklarowanych poglądów politycznych znacząco przybyło zwolenników i ubyło przeciwników istnienia WOT, a największa zmiana in plus nastąpiła wśród osób o poglądach lewicowych i centrowych" - zauważa CBOS.

Respondenci CBOS pytani byli również o posiadanie przydatnych w przypadku wojny doświadczeń - odbytej służby wojskowej, członkostwa w OSP i podobnych organizacjach, członkostwa w formacji cywilnej lub o uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach przygotowujących ludność do uczestnictwa w powszechnej samoobronie w sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń środowiska, zagrożeń terrorystycznych lub na wypadek wojny.

24 proc. badanych zadeklarowało, że odbyło kiedyś służbę lub przeszkolenie wojskowe; w 2014 roku było to 25 proc. respondentów. Z kolei 7 proc. badanych zadeklarowało członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej bądź innej organizacji pozarządowej wykonującej zadania obrony ludności (w 2014 roku 10 proc.). 4 proc. badanych zadeklarowało, że jest członkami formacji obrony cywilnej (2 proc. w miejscu pracy, 2 proc. w miejscu zamieszkania), 96 proc. zaś nie ma takiego doświadczenia. W 2014 roku 8 proc. było członkami obrony cywilnej - po 4 proc. w miejscu pracy i w miejscu zamieszkania, a 92 proc. nie udzielało się w takiej formacji.

17 proc. badanych zadeklarowało natomiast udział w szkoleniach i ćwiczeniach przygotowujących ludność do samoobrony - w 2014 roku było to 22 proc. Biorąc pod uwagę te dane, CBOS stworzyło wskaźnik pozwalający ocenić, jak duży odsetek badany miał do czynienia chociaż z jednym z wymienionych doświadczeń - wyniósł on 33 proc., podczas gdy w 2014 roku - 41 proc.

CBOS zaznaczył, że kluczowym czynnikiem różnicującym posiadania doświadczeń przydatnych w wypadku wojny lub sytuacji kryzysowej jest płeć: 53 proc. mężczyzn i tylko 15 proc. kobiet zadeklarowało takie doświadczenie.

Na pytanie o chęć wzięcia udziału w ćwiczeniach i szkoleniach przygotowujących ludność do samoobrony w kryzysowych sytuacjach twierdząco odpowiedziało 31 proc. badanych - 10 proc. "zdecydowanie tak", 21 proc. - "raczej tak". Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 29 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" - 36 proc. W 2014 roku rozkład odpowiedzi przedstawił się następująco: 10 proc. - "zdecydowanie tak", 20 proc. - "raczej tak", 26 proc. - "raczej nie", a 41 proc. - "zdecydowanie nie".

CBOS w komunikacie wskazuje, że chęć do udziału w szkoleniach najczęstsza (47 proc.) jest w przedziale wiekowym 25-34 lata, a wraz z wiekiem zainteresowanie szkoleniem spada.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 2 a 12 maja br. na reprezentatywnej imiennej próbie 1087 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru numerów PESEL. Wywiady były prowadzone metodą bezpośrednią (CAPI - 59 proc. wywiadów), telefonicznie (CATI - 29 proc. wywiadów) oraz przez Internet (CAWI - 12 proc. wywiadów).