CBOS: 43 proc. badanych zamierza wziąć udział w referendum 15 października

43 proc. badanych zamierza wziąć udział w referendum 15 października; 31 proc. jeszcze nie zdecydowało czy zagłosuje, a 26 proc. na pewno nie odda głosu - wynika z sondażu CBOS. Udział w referendum deklaruje większość wyborców PiS, a także Konfederacji oraz tych, którzy nie wiedzą, na kogo zagłosują.

Jak podkreśla CBOS, z sondażu wynika, że stosunek badanych do referendum jest mieszany, choć przeważają deklaracje wzięcia w nim udziału - 43 proc. "Prawie, co trzeci Polak jeszcze nie wie, czy odda w nim głos (31 proc.), a co czwarty zapowiada, że tego nie zrobi (26 proc.)" - podał CBOS.

Wśród osób zdecydowanych wziąć udział w referendum przeważają respondenci starsi (powyżej 65 lat - 52 proc.), gorzej wykształceni (48 proc.), uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (64 proc.) oraz wyznających poglądy prawicowe (64 proc.)

W grupie osób niezdecydowanych - spotykamy częściej młodszych badanych (18-24 lata - 56 proc.), gorzej wykształconych (podstawowe/gimnazjum 40 proc.), a także wyznających poglądy centrowe (38 proc.) bądź nieposiadających sprecyzowanych preferencji politycznych (40 proc.).

Natomiast wśród osób zdecydowanych nie głosować w referendum są ankietowani lepiej wykształceni (wyższe - 33 proc.), nieuczestniczących w praktykach religijnych (42 proc.) i wyznających poglądy lewicowe (49 proc.) - wynika z badania CBOS.

CBOS zbadał także udział w referendum w zależności od deklarowanych preferencji politycznych.

77 proc. ankietowanych, którzy planują w wyborach zagłosować na PiS zadeklarowało, że na pewno wezmą udział w referendum; 20 proc. badanych sympatyków PiS nie miało na ten temat zdania; tylko 3 proc. oświadczyło, że nie zagłosuje w referendum.

53 proc. zwolenników Konfederacji Wolność i Niepodległość planuje wziąć udział w referendum. Niezdecydowanych było 27 proc., 20 proc. zapowiedziało, że na pewno nie weźmie udziału w referendum.

Podobnie wyglądał rozkład głosów wśród wyborców, którzy nie zdecydowali się jeszcze, na które ugrupowanie zagłosują 15 października. 52 proc. z nich zamierza wziąć udział w referendum, 18 proc. na pewno nie, zaś 30 proc. nie podjęło w tej kwestii decyzji.

Według badania CBOS, sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy najczęściej nie wybierają się na referendum.

53 proc. wyborców KO zadeklarowało, że na pewno nie weźmie udziału w referendum. 22 proc. elektoratu tej opcji politycznej zamierza w nim uczestniczyć; 25 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii.

Wśród zwolenników Lewicy 43 proc. wyborców nie planuje wziąć udziału w referendum. Przeciwnego zdania było 20 proc. elektoratu, a 37 nie miało jeszcze wyrobionego zdania.

Wśród sympatyków Trzeciej Drogi (Polska 2050 Szymona Hołowni oraz PSL-Koalicja Polska) 35 proc. nie planuje wziąć udziału w referendum i tyle samo nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Natomiast 30 proc. oświadczyło, że na pewno weźmie udział w referendum.

CBOS zwraca uwagę, że "odsetek Polaków deklarujących udział w referendum jest niemal dwukrotnie niższy od odsetka zamierzających głosować w wyborach do Sejmu i Senatu (43 proc. wobec 80 proc.)". Z kolei 31 proc. nie wie czy weźmie udział w referendum, natomiast w przypadku wyborów do Sejmu tylko 18 proc. tak zadeklarowało.

"Poprzednie lata pokazują, że wyborcy częściej deklarują, że zagłosują, niż to ostatecznie robią, i dlatego można spodziewać się, że prawdziwa frekwencja wyborcza będzie znacznie niższa" - ocenił CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 27 sierpnia 2023 roku na próbie liczącej 1024 osoby (w tym: 61,9 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. - CATI i 13,3 proc. - CAWI).

