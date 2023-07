CBOS: 43 proc. dobrze o działalności prezydenta; 37 proc. pozytywnie o pracy Senatu, a 27 proc. o pracy Sejmu

W lipcu 43 proc. badanych dobrze oceniało działalność prezydenta Andrzeja Dudy, negatywną opinię wystawiło mu 47 proc.; pracę Senatu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych, negatywnie - 45 proc.; o pracy Sejmu pozytywnie wypowiedziało się 27 proc., negatywnie - 61 proc. - wynika z sondażu CBOS.

CBOS podał, że "największą zmianą odnotowaną w lipcu jest poprawa ocen działalności Senatu". "Zmiany w opiniach o pracy Sejmu i prezydenta są niewielkie i mieszczą się w granicach błędu pomiaru" - dodano.

W lipcu pracę Senatu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych (wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca). Wzrostowi pozytywnych opinii na temat Senatu towarzyszy spadek wskaźnika ocen negatywnych - z 49 proc. do 45 proc.

Minimalnie (o 1 punkt proc.) zwiększył się udział pozytywnych opinii o pracy Sejmu - ich odsetek ukształtował się na poziomie 27 proc.

CBOS wskazało, że "zmiana z miesiąca na miesiąc nie jest istotna statystycznie, ale w przedziale kwartalnym obserwowany jest powolny, choć systematyczny trend wzrostowy - w kwietniu tego roku Sejm pozytywnie oceniało 24 proc. respondentów". Udział ocen negatywnych dotyczących działalności Sejmu wzrósł o 1 punkt (61 proc.).

Opinie o działalności prezydenta zmieniły się niewiele od zeszłego miesiąca. Odsetek ocen pozytywnych spadł o 1 punkt procentowy w stosunku do czerwca, wynosi obecnie 43 proc., co stanowi najniższy wynik od stycznia 2022 r. O tyle samo spadł udział ocen negatywnych - z 48 proc. w czerwcu do 47 proc. w lipcu.

CBOS przeprowadził sondaż w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 lipca na próbie liczącej 1004 osoby (w tym: 63,2 proc. metodą CAPI, 21,6 proc. - CATI i 15,2 proc. - CAWI).

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ mok/