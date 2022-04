CBOS: 44 proc. badanych pozytywnie o NIK; 41 proc. dobrze wypowiada się o działalności RPO

44 proc. badanych pozytywnie ocenia funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli, a przeciwnego zdania jest 21 proc. - wynika z badania CBOS. Nieco mniej, bo 41 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność RPO, zaś 14 proc. ocenia ją jako złą.

Jak informuje CBOS, od poprzedniego pomiaru we wrześniu ubiegłego roku przybyło zarówno pozytywnie oceniających funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli, jak i wypowiadających się o niej z dezaprobatą. Ci pierwsi stanowią 44 proc. badanych, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych. W przypadku osób, które negatywnie oceniają tę instytucję, zanotowano wzrost o 3 punkty procentowe - do 21 proc. Ubyło natomiast osób niemających w tej kwestii zdania - spadek o 8 punktów procentowych, do 35 proc.

"Pozytywne opinie o działalności NIK współwystępują z poparciem dla Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 oraz lewicowymi poglądami, a także z wyższym wykształceniem i zamieszkiwaniem w największych miastach. Z kolei negatywne oceny są relatywnie częstsze wśród potencjalnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz osób najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne i identyfikujących się prawicą" - czytamy w komentarzu do badania CBOS.

Z kolei jeśli chodzi o ocenę działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, jest ona nieznacznie lepsza niż przed sześcioma miesiącami. Dobrze o działalności RPO wypowiadają się dwie piąte badanych, czyli 41 proc. - to wzrost o 4 punkty procentowe. Natomiast źle działalność RPO ocenia 14 proc.

"Pozytywnie pracę Rzecznika Praw Obywatelskich relatywnie często oceniają badani popierający Koalicję Obywatelską i Polskę 2050, natomiast źle - zwolennicy Konfederacji (choć również wśród nich przeważa aprobata). Głosy krytyki są ponadto nieco częstsze niż przeciętnie wśród osób mających od 45 do 54 lat, niezadowolonych z własnej sytuacji materialnej, a także kadry kierowniczej i specjalistów, techników i średniego personelu, rolników oraz osób uczących się lub studiujących" - czytamy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. - CATI i 15,6 proc. - CAWI).