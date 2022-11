CBOS: 50 proc. dobrze o działalności prezydenta, 25 proc. pozytywnie pracy o Sejmu, a 32 proc. o pracy Senatu

W listopadzie 50 proc. badanych dobrze oceniło działalność prezydenta Andrzeja Dudy, negatywną opinię wystawiło 40 proc. Pozytywnie o pracy posłów wypowiedziało się 25 proc. ankietowanych, negatywnie – 59 proc.; prace Senatu dobrze oceniło 32 proc., negatywnie - 49 proc. - wynika z sondażu CBOS.

Według sondażu, dobrze działalność prezydenta oceniło w listopadzie 50 proc. ankietowanych - o 4 pkt proc. więcej niż w sondażu z października. Negatywną ocenę wystawiło 40 proc. badanych - o 5 pkt. proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. Zdania nie wyraziło 10 proc. ankietowanych - o jeden punkt proc. więcej niż poprzednio.

CBOS zauważa, że w listopadzie poprawiły się notowania głowy państwa, w których przez ostatnie trzy miesiące utrzymywała się względna równowaga między ocenami pozytywnymi i negatywnymi.

Zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy bardzo często wyrażają zwolennicy PiS, badani identyfikujący się z prawicą, najstarsi respondenci, mieszkańcy wsi, a także osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, rolnicy, ankietowani bierni zawodowo oraz uzyskujący niskie dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (poniżej 2000 zł).

Głosy krytyki przeważają w elektoratach ugrupowań opozycyjnych, szczególnie wśród popierających Lewicę, KO i - w mniejszym stopniu - Polskę 2050 Szymona Hołowni. Złe oceny są także częstsze wśród badanych poniżej 35 roku życia, mieszkańców największych miast, osób mających wyższe wykształcenie i uzyskujących najwyższe dochody w przeliczaniu na osobę w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z sondażem, pozytywnie pracę posłów oceniło 25 proc. badanych (od października więcej o 3 pkt. proc.), a negatywnie - 59 proc., (mniej o 2 punkty). Zdania nie wyraziło 16 proc. badanych (mniej o 1 pkt. proc.).

Zadowolenie z działalności Senatu wyraziło 32 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), negatywnie oceniło ją 49 proc. (bez zamian). Zdania nie wyraziło 19 proc. (mniej o 3 pkt. proc.).

Pracę posłów chwali większość zwolenników PiS. Wyróżniają się w tym względzie także najstarsi respondenci (65 lat lub więcej), mieszkańcy wsi, badani mający wykształcenie podstawowe, robotnicy, rolnicy, oraz uzyskujący najniższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (poniżej 1500 zł).

Natomiast głosy krytyki dominują w elektoratach ugrupowań opozycyjnych: Lewicy, KO, Polski 2050 Szymona Hołowni, ale też Konfederacji Wolność i Niepodległość. Negatywnie o Sejmie relatywnie często wypowiadają się badani mający poniżej 35 lat, mieszkańcy dużych, szczególnie największych miast, respondenci najlepiej wykształceni, a także ankietowani uzyskujący wysokie (od 3000 zł do 3999 zł) i najwyższe (4000 zł lub więcej) dochody.

Zauważalnie lepiej niż inni o pracy senatorów wypowiadają się zwolennicy KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni oraz osoby o orientacji lewicowej.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 listopada 2022 br. na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 58,5 proc. metodą CAPI, 24 proc. - CATI i 17,5 proc. - CAWI).