CBOS: 52 proc. pozytywnie, a 38 proc. negatywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy

52 proc. badanych pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy; 38 proc. ma o niej negatywne zdanie - wynika z czerwcowego sondażu CBOS. To gorszy wynik niż prezydent uzyskał przed miesiącem. Słabsze notowania ma także Sejm i Senat.

Jak podkreśla CBOS w czerwcu pogorszyły się notowania Andrzeja Dudy w porównaniu z poprzednim miesiącem. Z uznaniem o prezydenturze Dudy wypowiada się 52 proc. Polaków (spadek o 3 punkty proc. w stosunku do maja), a 38 procent (wzrost o 3 punkty) ocenia ją negatywnie. 10 proc. nie ma zdania na ten temat.

W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano także pogorszenie się notowań parlamentu. Pozytywnie o działalności Sejmu wypowiada się 26 proc. badanych, co jest wynikiem gorszym o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania. Źle izbę niższą ocenia 59 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów proc.). 15 proc. nie miało zdania.

31 procent Polaków dobrze ocenia pracę senatorów (spadek o 2 punkty proc.), a 49 proc. (wzrost o 4 punkty proc.) ocenia ją negatywnie; 20 proc. nie ma zdania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (386) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób (w tym: 61,6 proc. metodą CAPI, 23,1 proc. - CATI i 15,2 proc. - CAWI).