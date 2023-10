CBOS: 68 proc. uczniów wyjechało w tym roku na tygodniowe wakacje, a na dwa tygodnie - 28 proc.

68 proc. uczniów wyjechało w tym roku na co najmniej tygodniowy letni wypoczynek. Na wyjazd trwający co najmniej dwa tygodnie w trakcie ostatnich wakacji wyjechało 28 proc. dzieci i młodzież w wieku szkolnym - wynika z sondażu CBOS.

W najnowszym sondażu CBOS pt. "Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów" zapytano respondentów, czy uczniowie będący członkami gospodarstw domowych naszych respondentów podczas wakacji wyjechali na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania, a jeśli nie wyjeżdżali, to jakie były powody rezygnacji z tej formy spędzania czasu wolnego od szkoły. Zapytano również o wyjazdy trwające co najmniej dwa tygodnie oraz ich kierunki.

Badanie wskazuje, że w tym roku, tak jak w ubiegłym, na co najmniej tygodniowy letni wypoczynek wyjechali uczniowie z 68 proc. gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, przy czym w większości przypadków (57 proc.) wyjechały wszystkie dzieci, a jedynie 11 proc. rodzin wysłało na takie wakacje tylko część z nich.

W kwestii wyjazdów trwających co najmniej dwa tygodnie, w trakcie ostatnich wakacji na taki wypoczynek dzieci i młodzież w wieku szkolnym wysłała nieco ponad jedna czwarta (28 proc.) gospodarstw domowych, w których są uczniowie.

CBOS zauważa, że czynnikiem wyraźnie różnicującym korzystanie przez uczniów z przynajmniej tygodniowego wyjazdu w czasie letnich wakacji jest miejsce zamieszkania. Tak jak w przypadku ogółu wyjazdów co najmniej tygodniowych także z wyjazdów trwających co najmniej dwa tygodnie ostatniego lata częściej mieli szansę skorzystać uczniowie mieszkający w miastach niż na wsi.

Badanie wskazuje, że czynnikiem najbardziej różnicującym deklaracje dotyczące korzystania przez uczniów z przynajmniej tygodniowego wypoczynku poza miejscem zamieszkania w czasie wakacji jest w tym roku sytuacja materialna ich gospodarstw domowych. Im wyższy dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym, tym większa szansa, że zamieszkujący je uczniowie wyjechali ostatniego lata na co najmniej tygodniowy wypoczynek. O ile większość (58 proc.) przedstawicieli gospodarstw domowych, w których miesięczny dochód per capita nie przekracza 1499 zł deklaruje, że żaden uczeń wchodzący w skład ich gospodarstwa domowego nie wyjechał podczas tegorocznych wakacji na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania, to około czterech piątych respondentów dysponujących dochodami na poziomie co najmniej 3000 zł na osobę w gospodarstwie domowym wysłało na taki wypoczynek wszystkich domowników w wieku szkolnym (76 proc. badanych, w których dochody per capita wynoszą od 3000 zł do 3999 zł i 81 proc. ankietowanych z dochodami per capita co najmniej 4000 zł).

Jak podano w raporcie, w czasie tegorocznych letnich wakacji, podobnie jak w poprzednich latach, w większości przypadków co najmniej tygodniowe wyjazdy wypoczynkowe uczniów były realizowane w kraju (łącznie w tym roku wypoczynek krajowy zadeklarowało 85 proc. przedstawicieli gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym wyjeżdżające na co najmniej tydzień wakacji). Blisko dwie piąte (38 proc.) gospodarstw, w skład których wchodzą uczniowie, którzy nie mniej niż tydzień minionych wakacji spędzili na wyjeździe, zdecydowały, że przynajmniej w przypadku jednego dziecka będzie to wyjazd zagraniczny.

Respondenci zapytani, dlaczego uczniowie z ich gospodarstwa domowego nie wyjechali na choćby tygodniowy letni wypoczynek, najczęściej wskazywali, że na przeszkodzie stanął brak pieniędzy (37 proc. gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, ale któreś z nich nie wyjechało na co najmniej tygodniowy wypoczynek).

Pozostałe przyczyny rezygnacji z wyjazdów wskazywane były znacznie rzadziej. 17 proc. przedstawicieli gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, ale któreś z nich nie wyjechało na co najmniej tygodniowy wypoczynek wskazało, że powodem było to, że dzieci po prostu nie chciały wyjeżdżać lub uczniom, bądź ich opiekunom brakowało czasu na taki wyjazd.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 roku na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. - CATI i 13,9 proc. - CAWI).