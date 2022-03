CBOS: 81 proc. badanych uważa, że działając wspólnie z innymi, można osiągnąć więcej

81 proc. Polaków uważa, że działając wspólnie z innymi ludźmi, można osiągnąć więcej niż samemu – wynika z badania CBOS z początku lutego 2022 r., a więc przed inwazją Rosji na Ukrainę. W przypadku współpracy z innymi na rzecz swojego środowiska przekonanie takie podziela 75 proc. badanych.

W badaniu ankietowani mieli odpowiedzieć, która z dwóch opinii jest im bliższa: działając wspólnie z innymi ludźmi, można osiągnąć więcej niż samemu, czy współpraca z innymi ludźmi to na ogół marnowanie czasu. Pierwsza z nich wybrało 81 proc. badanych, drugą 9 proc., 10 proc. nie miało zdania.

Respondenci pytani byli także o to, czy takie osoby jak oni, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta. Twierdzącej odpowiedzi udzieliło 75 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 15 proc. Zdania na ten temat nie miało 10 proc.

Gdy dwa lata temu (w lutym 2020 r.), CBOS zadał podobne pytania, odpowiedź pierwszą, wyrażającą ogólne przekonanie o skuteczności współpracy, wybrało 83 proc. badanych, 11 proc. było przeciwnego zdania, a 7 proc. go nie miało. W przypadku współpracy przy rozwiązywaniu problemów swojego otoczenia pozytywną odpowiedź wskazało 77 proc., zanegowało ją 16 proc., zdania nie miało 7 proc.

Komentując te wyniki, CBOS odwołał się do wyników swoich badań przeprowadzonych nie tylko dwa lata temu, ale w ostatnich 20 latach. Wskazano, że w tym czasie, jeśli chodzi o ogólną wartość współpracy i o grupowe poczucie sprawczości, zanotowano wyraźne, długofalowe zmiany.

"Kiedy zadaliśmy je po raz pierwszy dwadzieścia lat temu, tylko połowa badanych (50 proc.) miała poczucie, że może zmienić swoje otoczenie na lepsze we współpracy z podobnymi sobie ludźmi. Od tamtej pory odsetek ten powoli rósł, w 2006 r. przekroczył po raz pierwszy pułap 60 proc., a w 2012 r. - 70 proc. Od dekady utrzymuje się on w okolicach 75 proc." - czytamy.

CBOS zapytał także respondentów, czy znają osoby (spoza swojej rodziny), którym byliby gotowi pomóc w jakiś z czterech następujących sposobów: pożyczyć im coś wartościowego (samochód, maszynę rolniczą, itd.); pomóc im w dobrowolnej, nieodpłatnej pracy na rzecz swojego środowiska, osiedla, wsi, miasta lub na rzecz osób potrzebujących; prowadzić z nimi działalność gospodarczą (być wspólnikiem); pomóc im w działalności politycznej, pomagać w zostaniu radnym, posłem.

60 proc. badanych odpowiedziało, że zna osobę spoza swojej rodziny, której gotowi są pożyczyć rzecz dużej wartości. 36 proc. wybrało odpowiedź: nie znam takiej osoby, a 4 proc. - trudno powiedzieć.

50 proc. badanych odpowiedziało, że zna osobę, której są gotowi pomagać w dobrowolnej nieodpłatnej pracy dla otoczenia lub w pomocy potrzebującym. 46 proc. odpowiedziało, że nie zna takiej osoby, a 4 proc., że trudno powiedzieć.

39 proc. badanych odpowiedziało, że zna osobę, z którą gotowi są wspólnie prowadzić działalność gospodarczą. 55 proc. odpowiedziało, że nie zna takiej osoby, a 6 proc, że trudno powiedzieć.

31 proc. badanych odpowiedziało, że zna osobę, której gotowi są pomóc w działalności politycznej. Nie znam takiej osoby - odpowiedziało 64 proc. badanych, a 5 proc., że trudno powiedzieć.

"We wszystkich czterech obszarach gotowość Polaków do pomocy spadła względem poprzedniego pomiaru - w przypadku pomocy w nieodpłatnej pracy odnotowaliśmy sześciopunktowy spadek, w kwestiach pożyczenia czegoś cennego i współpracy gospodarczej spadki wyniosły po 7 punktów procentowych, a w przypadku pomocy w aktywności politycznej - aż 9. Zmiana jest tym wyraźniejsza, że przy ostatnim pomiarze wyniki były wyjątkowo wysokie. Przy tym, nawet w zestawieniu z jeszcze wcześniejszymi pomiarami, niektóre z obecnych wyników są rekordowo niskie, np. odsetek respondentów gotowych wspomóc znajomego w staraniach o zostanie radnym (31 proc.) lub posłem jest najniższy, odkąd pytamy o tę kwestię. Z kolei odsetek badanych gotowych prowadzić ze znajomym działalność gospodarczą spadł do poziomu wprawdzie już przez nas odnotowywanego (39 proc.), ale w ciągu ostatnich dwóch dekad nigdy nie był on niższy" - podaje CBOS.

"Swoją rolę w obniżeniu gotowości Polaków do niesienia pomocy innym mogła zapewne odegrać pandemia COVID-19, która wybuchła w Europie tuż po tym, jak przeprowadziliśmy nasz poprzedni pomiar (badanie zrealizowaliśmy w lutym 2020 r.). Realia panującej zarazy i długich okresów wymuszonej izolacji mogły z jednej strony osłabić więzi badanych ze znajomymi, a z drugiej strony skłonić ich do skupienia się na własnych potrzebach i bezpieczeństwie" - ocenia CBOS.

"Prawie co trzeci Polak (30 proc.) nie zna nikogo, komu byłby gotów udzielić pomocy w którymkolwiek z wymienionych w naszych pytaniach obszarów - to wzrost o 7 punktów procentowych względem pomiaru z 2020 r., choć w latach 2008-2010 odsetki te były jeszcze wyższe. Zarazem większość badanych (70 proc.) deklaruje wciąż, że udzieliłaby takiej pomocy w przynajmniej jednej z tych kwestii, w tym 18 proc. (spadek o 6 punktów względem 2020 r.) we wszystkich czterech" - dodano.

Badanie przeprowadzono od 31 stycznia do 10 lutego 2022 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej 1065-osobowej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 52,7 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 30,3 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 17,0 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.