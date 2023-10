CBOS: 82 proc. głosujących w październikowych wyborach parlamentarnych brało też udział w wyborach w 2019 r.

82 proc. głosujących w tegorocznych wyborach parlamentarnych brało udział w głosowaniu w 2019 r.; 10 proc. nie głosowało 4 lata temu, ale jeszcze wcześniej; 8 proc. nigdy dotychczas nie wzięło udziału w wyborach – wynika z sondażu CBOS.

W powyborczym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej "Wyborcy nowi, +powracający+ i głosujący poza miejscem zamieszkania" zbadano, kim byli nowi i "powracający" wyborcy, a także jakie były ich motywy przy oddawaniu głosów. Sprawdzono także jak wyborcy głosowali poza miejscem zamieszkania.

Większość badanych (82 proc.) zadeklarowała, że głosowała również w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, 10 proc. nie głosowało 4 lata temu, ale jeszcze wcześniej, natomiast 8 proc. nigdy dotąd nie głosowało.

"Głosowanie po raz pierwszy, z oczywistych względów, najczęściej dotyczy osób mających od 18 do 24 lat, które wcześniej - w dużej mierze z racji niepełnoletności - nie były do tego uprawnione" - zauważa CBOS. W przedziale wiekowym 18-24 lata, 53 proc. wzięło udział w wyborach w 2019, a 47 proc. głosowało w tym roku po raz pierwszy.

Wyróżniającą się grupą, wśród głosujących po raz pierwszy, są to osoby z wykształceniem podstawowym, które zadeklarowały że 63 proc. z nich wzięło udział w poprzednich wyborach, 23 proc. brało udział w wyborach jeszcze wcześniej, a 14 proc. nigdy wcześniej nie głosowało.

Według podziału na wyborców poszczególnych komitetów wyborczych, po raz pierwszy głosowali najczęściej wyborcy KW Nowa Lewica (14 proc.) i KW Konfederacja WiN (13 proc.).

Wśród osób "powracających" do głosowania wyróżniającymi się grupami są osoby z wykształceniem podstawowym (23 proc.) i mieszkańcy miast do 20 tys. (16 proc.). CBOS zauważa, że w grupie wyborców "powracających" częściej znajdują się kobiety (13 proc.) niż mężczyźni (8 proc.).

Głównymi motywacjami osób, które głosowały w poprzednich wyborach, są: reprezentowanie bliskich im wartości i zasad (64 proc.) i stosunek do Unii Europejskiej (60 proc.). Wyborcy "powracający" wskazywali na: program gospodarczy (49 proc.), reprezentowanie bliskich im wartości i zasad (48 proc.), stosunek do Unii Europejskiej (48 proc.) i nadzieję wniesienia czegoś nowego do polityki (47 proc.). Dla głosujących po raz pierwszy najważniejsze było reprezentowanie bliskich im wartości i zasad (68 proc.) i chęć zmiany władzy (66 proc.).

88 proc. wyborców głosowała w miejscu stałego zameldowania, a 12 proc. poza miejscem stałego zameldowania. Głosowanie poza miejscem zamieszkania najliczniej deklarują mieszkańcy dużych (19 proc.) i największych miast (28 proc.), a także wyborcy w przedziale wiekowym 18-24 lata (23 proc.). Wyborcy KWW Trzecia Droga najczęściej głosowali poza miejscem stałego zameldowania (20 proc.), a najrzadziej wyborcy KW Prawo i Sprawiedliwość (7 proc.).

Głosujący w miejscu stałego zameldowania głosowali najczęściej aby poprzeć ugrupowanie, które im odpowiada (69 proc.), natomiast 24 proc. głosowało za tym, aby zmniejszyć szanse ugrupowania przeciwnego.

Głosujący poza miejscem stałego zameldowania motywowani byli poparciem swojego ugrupowania (60 proc.), a 36 proc. z nich przyjęło strategię "negatywną".

Badanie "Nastroje powyborcze" zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 19 do 24 października 2023 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).