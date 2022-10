CBOS: Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia z największym zaufaniem

Prezydent Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia to politycy cieszący się największym zaufaniem wśród Polaków - wynika z najnowszego sondażu CBOS. W październiku liderami rankingu nieufności są Jarosław Kaczyński, Donald Tusk i Zbigniew Ziobro.

CBOS podkreślił, że październik przyniósł głównie niekorzystne zmiany w notowaniach polityków. "Przede wszystkim Polacy okazali się wyraźnie mniej przychylni niż miesiąc wcześniej w stosunku do najpopularniejszych polityków opozycji. Znacząco stracili w ocenie badanych zaliczający się do czołówki rankingu zaufania Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, a także lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz" - wskazał ośrodek. "Notowania pozostałych uwzględnionych w badaniu przedstawicieli sceny politycznej nie zmieniły się znacząco w stosunku do września. Różnice średnich ocen okazały się nieistotne statystycznie" - zaznaczono.

W sondażu z początku października najwięcej deklaracji zaufania - 51 proc. - uzyskał prezydent Andrzej Duda - to o 1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Nieufność wobec Andrzeja Dudy wyraża - podobnie jak we wrześniu - 37 proc. badanych.

Drugie miejsce w rankingu zaufania zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 41 proc. ankietowanych, to o 5 proc. mniej niż przed miesiącem. Nieufność wobec niego wyraża 38 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.).

Za Trzaskowskim w rankingu zaufania uplasował się lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 40 proc. badanych - o 6 pkt. proc. mniej niż we wrześniu. Hołowni nie ufa 34 proc. ankietowanych (wzrost o 5 pkt. proc.).

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński 56 proc. nieufności (mniej o 1 pkt proc.); 32 proc. deklaruje wobec niego zaufanie (mniej o 1 pkt. proc.). Na drugim miejscu znalazł się szef PO Donald Tusk, któremu nie ufa 55 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.), 30 proc. deklaruje wobec niego nieufność (spadek o 2 punkty proc.). Na trzecim miejscu w październiku jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z 53 proc. nieufności (spadek o 3 punkty proc.); szefowi MS ufa 28 proc. badanych (wzrost o jeden punkt proc.).

Czwarte miejsce w rankingu zaufania, z zaufaniem 37 proc. przypadło w październiku ex aequo premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. W stosunku do września notowania premiera nie zmieniły się znacząco. Mateuszowi Morawieckiemu ufa 37 proc. badanych (bez zmian), nie ufa mu 50 proc. (mniej o 1 pkt. proc.). Szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi ufa 37 proc. (mniej o 2 pkt. proc.), 33 proc. - deklaruje wobec niego nieufność (bez zmian).

Na dalszych miejscach w rankingu zaufania jest prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który ma zaufanie 33 proc. badanych (mniej o 7 pkt. proc.), oraz 28 proc. nieufność (wzrost o 3 pkt. proc.).

Minister zdrowia Adam Niedzielski ma 31 proc. zaufanie (wzrost o 1 pkt. proc.) i 32 proc. nieufność (spadek o 4 pkt proc.); marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma 27 proc. deklaracji zaufania (mniej o 2 pkt. proc.) i 33 proc. nieufności (spadek o 1 pkt. proc.), wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński - 25 proc. deklaracji zaufania (bez zmian) i 27 proc. nieufności (mniej o 1 pkt proc.)

Dalej w rankingu znaleźli się: szef MSZ Zbigniew Rau - 23 proc. zaufania (więcej o 1 pkt. proc.), 16 proc. nieufności (mniej o 1 pkt. proc.); marszałek Senatu Tomasz Grodzki - 23 proc. deklarujących zaufanie (mniej o 3 pkt. proc.) oraz 38 proc. - nieufność (wzrost o 2 pkt. proc.).

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak otrzymał 23 proc. deklaracji zaufania (spadek o 3 pkt. proc.) i 39 proc. nieufności (więcej o 1 pkt proc.), współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty - 21 proc. zaufania (nie był wcześniej ujmowany w badaniach) i 32 proc. nieufności; wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin - 20 proc. deklaracji zaufania (więcej o 1 pkt. proc.) i 49 proc. nieufności (mniej o 1 pkt. proc.), oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk - 16 proc. deklaracji zaufania (mniej o 4 pkt. proc.) i 18 proc. nieufności (spadek o 2 pkt proc.), przy czym 51 proc. ankietowanych zadeklarowało, że go nie zna.

Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 r. na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3 proc. metodą CAPI, 26,1 proc. - CATI i 15,6 proc. - CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.