CBOS: Najmocniejszą stroną rządu obronność, najgorszą - opieka zdrowotna

Najmocniejszą stroną rządu jest obronność (48 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 20 proc. niedostatecznych) - wynika z sondażu CBOS. Wśród najlepiej postrzeganych dziedzin jest także polityka prorodzinna (43 proc. dobrych i bardzo dobrych, 24 proc. niedostatecznych). Rząd najgorzej oceniany jest za funkcjonowanie opieki zdrowotnej (odpowiednio 21 proc. i 50 proc.).

We wtorek Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) udostępniło komunikat z badań "Podsumowanie działalności rządu Mateusza Morawieckiego po czterech latach jego funkcjonowania". W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi CBOS sprawdziło szczegółowo, jak Polacy oceniają działalność drugiego rządu Mateusza Morawieckiego od początku jego funkcjonowania, w jakich obszarach, ich zdaniem, jego gabinet radził sobie lepiej, a w jakich gorzej.

Z komunikatu wynika, że gabinet Morawieckiego przyjmowany jest częściej negatywnie niż pozytywnie. Momentem zwrotnym w odbiorze obecnej ekipy rządzącej był wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaostrzający prawo aborcyjne w Polsce. Od października 2020 r. rząd nie zdołał przełamać niekorzystnych dla siebie ocen. Społeczny odbiór obecnego gabinetu jest wyraźnie gorszy niż obu poprzedzających go gabinetów PiS. Nie można natomiast powiedzieć, aby notowania obecnego rządu były gorsze od wielu wcześniejszych gabinetów pod koniec ich funkcjonowania.

Jak przypomniano, rząd Beaty Szydło i pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego pod koniec swojej działalności miały historycznie dobre notowania. Na tle poprzednich gabinetów (poczynając od roku 1994) szczególnie doceniano prowadzoną przez nie politykę gospodarczą, sposób gospodarowania publicznymi pieniędzmi i polityka w zakresie wspierania rodzin oraz opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy.

Badanie wykazało, że po czterech latach działalności obecnego gabinetu Morawieckiego rządzący po części utracili swój wizerunek oparty na sprawnym i skutecznym sprawowaniu władzy. Oceny obecnego rządu są gorsze niż te, jakie uzyskiwały w ostatnim okresie swojego funkcjonowania obydwa poprzednie gabinety rządowe tworzone przez PiS. Największe spadki ocen dotyczą dziedzin szczególnie dobrze ocenianych w minionych latach: postrzeganej polityki gospodarczej i finansowej, zwalczania korupcji oraz polityki prorodzinnej. Stosunkowo najmniejsze straty zanotowano w opiniach dotyczących polityki obronności i zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz w postrzeganiu polityki w dziedzinie ochrony środowiska.

CBOS zestawiło opinie o obecnym gabinecie Morawieckiego z tymi, jakie w trakcie swojej działalności uzyskiwały rządy kierowane przez Donalda Tuska. Podkreślono, że można dostrzec polaryzację ocen. O ile rządy Tuska w większości dziedzin uzyskiwały ocenę dostateczną, o tyle w przypadku obecnego gabinetu dominują z jednej strony oceny dobre i bardzo dobre lub - z drugiej strony - niedostateczne. Stwierdzono, że w przypadku żadnego z uwzględnianych w badaniach CBOS gabinetów nie było tak dużego zróżnicowania opinii. "W postrzeganiu efektów działania rządu widoczna jest zatem daleko idąca polaryzacja polityczna polskiego społeczeństwa - polaryzacja, jakiej wcześniej w naszych badaniach nie rejestrowaliśmy" - zaznaczył CBOS.

Deklaracje badanych wskazują, że zdecydowanie najmocniejszą stroną rządu jest obecnie polityka zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa państwa - obronność (48 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 20 proc. niedostatecznych). Powiązane są z tym względnie dobre opinie o polityce zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom (43 proc. dobrych i bardzo dobrych, 22 proc. niedostatecznych). Wśród trzech najlepiej postrzeganych dziedzin jest także polityka prorodzinna (43 proc. dobrych i bardzo dobrych, 24 proc. niedostatecznych). Więcej ocen dobrych i bardzo dobrych niż niedostatecznych rząd otrzymuje także za działania w zakresie ochrony środowiska (odpowiednio 36 proc. i 27 proc.).

Mniej więcej równie często dobrze co źle oceniana jest także opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy (35 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 33 proc. niedostatecznych) oraz polityka gospodarcza (odpowiednio 35 proc. i 34 proc.) i ogólnie kierowanie państwem (odpowiednio 36 proc. i 35 proc.).

Nieco częściej negatywnie niż pozytywnie odbierana jest polityka zagraniczna rządu (31 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 34 proc. niedostatecznych). Krytycyzm zaznacza się już wyraźniej w ocenach działań rządu w takich obszarach jak: zwalczanie korupcji (30 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 37 proc. niedostatecznych), polityka rolna (odpowiednio 26 proc. i 35 proc.), szkolnictwo (odpowiednio 32 proc. i 41 proc.). Rząd Mateusza Morawieckiego po czterech latach działalności najgorzej oceniany jest za sposób gospodarowania publicznymi pieniędzmi (28 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 49 proc. niedostatecznych) oraz funkcjonowanie opieki zdrowotnej (odpowiednio 21 proc. i 50 proc.).

W badaniu zapytano także respondentów o ich opinię o tym, w jaki sposób rząd poradził sobie z wyzwaniami - pandemią COVID-19, wojną na Ukrainie, kryzysem na granicy polsko-białoruskiej oraz wysoką inflacją. Zebrane deklaracje potwierdzają, że w ocenie społecznej w sferze zapewnienia bezpieczeństwa rząd radzi sobie lepiej niż w dziedzinie gospodarki.

Jak przekazano w komunikacie, działania podejmowane wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej dobrze lub bardzo dobrze ocenia połowa ankietowanych, źle (ocena niedostateczna) - co piąty. Politykę wobec wojny na Ukrainie chwali blisko połowa ankietowanych (47 proc.), krytykuje - 16 proc. Zupełnie odmiennie postrzegana jest polityka rządu wobec inflacji. Ponad połowa badanych (55 proc.) źle ocenia działania rządu zmierzające do ograniczenia wzrostu cen i jego skutków, a tylko niespełna co piąty (18 proc.) - dobrze lub bardzo dobrze. Najbardziej zróżnicowane są opinie o polityce rządu wobec pandemii COVID-19. Na tle wszystkich uwzględnionych w badaniu aspektów ocen, działania rządu w tym obszarze postrzegane są względnie nieźle (37 proc. ocen dobrych i bardzo dobrych i 28 proc. niedostatecznych).

Działania rządu Morawieckiego i sposób radzenia sobie przez niego z wyzwaniami doceniają przede wszystkim badani mający 55 lat lub więcej, osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, a także mieszkańcy wsi. Najbardziej krytyczni są ludzie poniżej 55 roku życia (w tym głównie mający od 25 do 34 lat), mieszkańcy miast liczących co najmniej 100 tys. ludności, osoby lepiej wykształcone i sytuowane.

CBOS podkreśliło, że oceny polityki rządu różnicuje przede wszystkim orientacja światopoglądowa - poglądy polityczne oraz religijność. Dobrym ocenom działań rządu sprzyjają prawicowe przekonania polityczne oraz częsty udział w praktykach religijnych, i odwrotnie - niezadowolenie z działalności rządu szczególnie często wyrażają ankietowani identyfikujący się z lewicą oraz niepraktykujący.

W potencjalnych elektoratach politykę rządu z uznaniem przyjmują głównie wyborcy partii rządzącej. Szczególnie surowi w ocenach są sympatycy Koalicji Obywatelskiej, a stosunkowo najmniej - zwolennicy Konfederacji.