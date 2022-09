CBOS: pogorszyły się oceny ogólnej sytuacji w kraju

20 proc. badanych pozytywnie ocenia kierunek zmian dokonujących się w Polsce, a 66 proc. jest odmiennego zdania. Oceny sytuacji politycznej są zbliżone do sierpniowych, ale przewidywania stanu sytuacji gospodarczej pogorszyły się i obecnie pesymizm deklaruje 52 proc. respondentów – wynika z wrześniowego badania CBOS.

W pierwszej połowie września pogorszyły się opinie i prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej w Polsce. Trochę słabsze są również oceny ogólnej sytuacji w kraju, poziomu życia respondentów i ich rodzin oraz przewidywania odnoszące się do rozwoju sytuacji w kraju, a także warunków materialnych gospodarstw domowych.

"Co piąty respondent pozytywnie postrzega kierunek zmian dokonujących się w Polsce (20 proc., spadek o 3 punkty procentowe), a dwie trzecie ocenia go negatywnie (66 proc., wzrost o 3 punkty). Co siódmy ankietowany nie ma zdania na ten temat (14 proc.)" - podał CBOS.

Z analizy raportu wynika, że zadowolenie z kierunku zmian dokonujących się w kraju częściej wyrażają starsi badani, mieszkający w miejscowościach liczących poniżej 20 tys. ludności, gorzej wykształceni i o dochodach per capita od 1500 zł do 2999 zł. Niezadowolenie częściej niż pozostali deklarują respondenci w wieku 18-24 lata, mieszkający w największych miastach i absolwenci wyższych uczelni.

Badania pokazały, że oceny ogólnej sytuacji w Polsce zależą przede wszystkim od orientacji politycznej i kwestii światopoglądowych.

"Biorąc pod uwagę poglądy polityczne, zauważyć można, że pozytywnie ogólną sytuację w kraju ponadprzeciętnie często oceniają badani identyfikujący się z prawicą (42 proc.), natomiast negatywnie - respondenci o poglądach lewicowych (87 proc.)" - wynika z danych CBOS. Sondaż pokazał, że "w potencjalnych elektoratach partyjnych jedynie wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości ocen pozytywnych jest więcej niż negatywnych".

Zgodnie z danymi CBOS we wrześniu oceny sytuacji politycznej są bardzo zbliżone do zarejestrowanych w ubiegłym miesiącu. Ponad połowa badanych postrzega ją źle (53 proc.), co czwarty uważa, że jest ona przeciętna (25 proc.), a co siódmy, że dobra (15 proc.). Relatywnie niewielu nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie (7 proc.).

Z badań CBOS wynika, że, we wrześniu pogorszyły się oceny sytuacji gospodarczej.

"W stosunku do sierpnia wyraźnie zwiększyła się liczba niezadowolonych z kondycji polskiej gospodarki (z 48 proc. do 54 proc.), a zmniejszyła zadowolonych (z 21 proc. do 18 proc.) oraz oceniających ją przeciętnie (z 27 proc. do 24 proc.). Stosunkowo niewielu nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii (4 proc.).

CBOS zanotował także pogorszenie w porównaniu z pomiarami w sierpniu przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku. Z 47 proc. do 52 proc. przybyło prognoz pesymistycznych, ubyło zaś badanych nieprzewidujących zmiany z 32 proc. w sierpniu do 26 proc. we wrześniu. Nie zmienił się odsetek liczących na poprawę i wyniósł 12 proc. Co dziesiąty ankietowany, czyli 10 proc. nie ma zdania w tej sprawie - podał CBOS.

Tak jak poprzednio 50 proc. badanych zadeklarowało, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. Przybyło o 3 punkty procentowe niezadowolonych ze swojego poziomu życia. Jest ich 10 proc. Ubyło o 3 punkty oceniających go przeciętnie (40 proc.).

Z badań wynika, że 50 proc. ankietowanych jest zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, 42 proc. stwierdziło, że są one ani dobre, ani złe, co oznacza spadek o 2 punkty, a 8 proc. określiło je jako złe.

Podobnie jak w sierpniu ponad dwie piąte badanych uważa, że w perspektywie roku poziom życia ich rodzin nie zmieni się (42 proc., o 2 punkty mniej niż poprzednio), a blisko co trzeci obawia się pogorszenia (32 proc.). Co ósmy oczekuje poprawy (13 proc.).

Jednocześnie w stosunku do ostatniego pomiaru przybyło przewidujących pogorszenie warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (z 33 proc. do 37 proc.), a ubyło niezakładających zmian (o 3 punkty, do 53 proc.) oraz spodziewających się poprawy (o 2 punkty, do 10 proc.).

CBOS wskazuje, że "tak wysoki odsetek ocen negatywnych ostatni raz notowano w czwartym kwartale 2013 roku". "Udział osób przewidujących pogorszenie jest najwyższy, od kiedy pytamy o tę kwestię, tj. od 1992 r." - zauważył CBOS.

Zwrócił uwagę, że największe zmiany in minus we wrześniu obserwowane są w przypadku ocen i przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej. "Ostatni raz podobnie wysoki odsetek niezadowolonych z sytuacji gospodarczej zanotowaliśmy w lipcu 2005 r., a ze zbliżoną przewagą ocen negatywnych nad pozytywnymi (około trzykrotną) mieliśmy do czynienia w listopadzie 2013 r." - podał CBOS.

Badanie CBOS przeprowadzono od 5 do 15 września br. na wylosowanej z rejestru PESEL reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1119 osób (w tym: 58 proc. metodą CAPI, 25,3 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).