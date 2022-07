CBOS: Polacy coraz bardziej krytycznie o zmianach w wyborze sędziów do KRS

Polacy coraz bardziej krytycznie oceniają dokonaną w 2018 r. zmianę sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa – wynika z najnowszego badania CBOS. 39 proc. osób negatywnie oceniło zmiany w KRS, 28 proc. popiera ten kierunek reformy, a 32 proc. nie ma opinii w tej sprawie.

W czerwcowym badaniu CBOS zapytał Polaków o ocenę jednej ze sztandarowych zmian w sądownictwie przeprowadzonych przez rząd PiS w 2018 r. Zreformowano wówczas procedurę wyboru 15 sędziów - członków 25-osobowej KRS. Obecnie - po zmianach - ostatecznego wyboru tych członków Rady dokonuje Sejm większością 3/5 głosów. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Reforma ta była i jest krytycznie oceniana przez część środowiska prawniczego i część polityków. Ich zdaniem, zmiana ta doprowadziła do m.in. braku niezależności KRS od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

"Dla Polaków coraz bardziej widoczne są negatywne skutki zmiany trybu wyborów sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa dokonane w 2018 r." - podaje CBOS, podsumowując wyniki badania.

Wybór sędziów do KRS przez parlament negatywnie oceniło w czerwcu 39 proc. badanych. To o 2 pkt proc. więcej niż w badaniu z 2017 r., czyli przed reformą, kiedy zadano respondentom takie samo pytanie (Czy, Pana(i) zdaniem, to dobry pomysł, żeby sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierał parlament, a nie - jak dotychczas/jak niegdyś - zgromadzenie sędziowskie?).

Z kolei o 5 pkt proc. (z 33 proc.) spadła liczba pozytywnie oceniających zmiany w KRS - obecnie 28 proc. badanych odpowiedziało, że ta część reformy była dobrym pomysłem. Prawie jedna trzecia badanych (32 proc.) nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Jak podaje CBOS, negatywny stosunek do obecnego trybu wyboru sędziów do KRS mają respondenci dobrze sytuowani ((o dochodach na osobę w rodzinie powyżej 4000 zł - 70 proc. ocen negatywnych; od 3000 zł do 3999 zł per capita - 46 proc.), o lewicowych poglądach politycznych (67 proc.), z wyższym wykształceniem (60 proc.), a także mieszkańcy największych aglomeracji, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (65 proc.) i dużych miast, od 100 tys. do 499 tys. mieszkańców (52 proc.).

Natomiast pozytywnie o obecnym rozwiązaniu myślą relatywnie najczęściej osoby o prawicowych poglądach politycznych (49 proc.), często biorące udział w praktykach religijnych (kilka razy w tygodniu - 50 proc., raz w tygodniu - 39 proc.), respondenci o najniższych dochodach per capita (poniżej 1499 zł - 37 proc.), najstarsi - powyżej 65. roku życia (38 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36 proc.).

KRS składa się z 25 osób: I prezesa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciela prezydenta, 15 członków wybranych spośród sędziów: SN, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 2 członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Do zadań KRS należy m.in.: rozpatrywanie kandydatur na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych oraz asesorów sądowych; opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów.