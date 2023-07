CBOS: uwaga Polaków w ostatnim czasie najczęściej koncentrowała się na inflacji

Uwaga Polaków w największym stopniu koncentrowała się na inflacji, o której często mówiło się ostatnio w otoczeniu ponad trzech czwartych badanych (78 proc.) – przekazało w poniedziałek CBOS. Na kolejnych miejscach znalazła się m.in. wojna w Ukrainie.

Ankietowanym przedstawiono 21 tematów, prosząc o określenie, czy i jak często były one poruszane w ich bliskim otoczeniu w ciągu dwóch tygodni przed przeprowadzeniem badania.

Uwaga Polaków w największym stopniu koncentrowała się na inflacji, o której często mówiło się w tym czasie w otoczeniu ponad trzech czwartych badanych (78 proc.). Na drugim miejscu pod względem częstości pojawiania się w rozmowach sytuuje się wojna w Ukrainie (66 proc.). Trzecie miejsce zajmują trudności w dostępie do lekarzy i usług medycznych (62 proc.).

"Wysoką rangę w codziennych rozmowach ma polityka, choć pojawia się w zauważalnie większej mierze w ujęciu negatywnym niż pozytywnym. Zarówno działalność rządu, jak i politycznej opozycji częściej była krytykowana niż chwalona choć proporcje pod tym względem są bardziej niekorzystne dla obozu rządzącego niż opozycji (odpowiednio: 60 proc. głosów krytycznych wobec 21 proc. aprobujących i 40 proc. wobec 25 proc.)" - wskazał CBOS.

Relatywnie wielu ankietowanych zadeklarowało, że w ich otoczeniu mówiono ostatnio często o niskich zarobkach, emeryturach i braku pieniędzy (54 proc.), stanie szkolnictwa i systemu edukacji w naszym kraju (44 proc.), o problemach środowiska naturalnego i o zmianach klimatu (39 proc.)

Zauważalną część Polaków angażowały tematy związane z nastrojem i samopoczuciem psychicznym. Niemal tak samo często mówiło się o dobrych perspektywach i nadziejach na przyszłość, jak i o złym samopoczuciu, depresji (37 proc. wobec 34 proc.). Nieco mniej osób często rozmawiało lub było świadkami rozmów, w których pojawiał się wątek braku perspektyw na przyszłość i ogólnej rezygnacji (30 proc.).

Wśród tematów poruszanych często przez Polaków znalazły się również te z obszaru ekonomicznego. 31 proc. badanych przyznało, że często tematem rozmów był węgiel, elektrownie atomowe i odnawialne źródła energii. 30 proc. wskazało, że często rozmawia o trudnościach w znalezieniu lub utrzymaniu pracy.

Mniej niż jedna trzecia badanych jako częste tematy rozmów toczonych w ich otoczeniu w ciągu dwóch tygodni poprzedzających badanie wskazywała problemy Kościoła Rzymskokatolickiego (28 proc.), zagrożenie przestępczością (28 proc.), zbyt małą liczbę rodzących się w Polsce dzieci (25 proc.). Jeszcze rzadziej Polaków zajmowała tematyka LGBT i kwestie homoseksualności lub transseksualności (19 proc.), a najrzadziej - problem pedofilii (17 proc.).

"Kobiety zauważalnie częściej niż mężczyźni deklarują, że w ich otoczeniu często mówiło się na temat środowiska naturalnego i zmian klimatu, stanu systemu edukacji, trudności na rynku pracy, braku pieniędzy, a także o złym samopoczuciu psychicznym i zagrożeniu przestępczością. Nieco częściej wskazują też na rozmowy o trudnościach w dostępie do lekarzy. Z kolei w otoczeniu badanych mężczyzn w większym stopniu wypowiadano się z dezaprobatą o rządzie" - zaznaczył CBOS.

Na wsi częściej niż w miastach rozmawiano o problemach związanych z uchodźcami z Ukrainy, o sprawach dotyczących produkcji energii, a także krytykowano działalność opozycji. W miastach średniej wielkości (do 100 tys. mieszkańców) w większym stopniu niż gdzie indziej koncentrowano się w ostatnim czasie na wojnie w Ukrainie, systemie edukacji, trudnościach na rynku pracy, a także wątkach przychylnych zarówno rządowi, jak i opozycji. W dużych miastach (do 500 tys. mieszkańców) w największej mierze zaznaczają się takie tematy, jak brak pieniędzy, trudności w dostępie do lekarzy, stan szkolnictwa, a także brak perspektyw na przyszłość. Częsta jest też krytyka obozu rządzącego. Największe miasta wyróżniają się taką tematyką rozmów, jak stan systemu edukacji, środowisko naturalne i zmiany klimatu, LGBT, jak również dezaprobata działalności rządu. Częściej niż gdzie indziej rozmawia się w nich o złym samopoczuciu psychicznym.

Różnice widać także jeśli chodzi o główne tematy rozmów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Temat inflacji częściej niż przeciętnie pojawiał się w otoczeniu młodszych respondentów, a rzadziej wśród starszych osób.

Najmłodsi badani w większym stopniu niż inni deklarują, że w rozmowach w ich otoczeniu pojawiał się wątek systemu edukacji, trudności na rynku pracy, ale też optymizm dotyczący przyszłości. Częściej również podejmowano tematykę LGBT. Ludzie mający od 25 do 34 lat częściej niż pozostali wskazywali na rozmowy o trudnościach w dostępie do lekarzy i o kryzysie dzietności w Polsce, a także o inflacji. Otoczenie starszych respondentów częściej niż przeciętnie koncentrowało się na wojnie w Ukrainie i na problemach Kościoła. Osoby po 54. roku życia w większym stopniu niż inni deklarowali rozmowy o problemach środowiska naturalnego i zmianach klimatu. Temat braku pieniędzy był najczęściej podejmowany w otoczeniu osób w wieku 45-54 lata.

Badanie "O czym się ostatnio mówi?" zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych w okresie od 19 do 28 czerwca 2023 r. na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).