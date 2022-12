CBOS: uzasadnienia ocen działań Sejmu zakotwiczone są w społecznym i demograficznym zróżnicowaniu

Uzasadnienia ocen pozytywnych i negatywnych działalności Sejmu w widoczny sposób zakotwiczone są w społecznym i demograficznym zróżnicowaniu tych ocen – podkreśliło w komunikacie Centrum Badania Opinii Społecznej.

W listopadzie CBOS opublikował badanie dotyczące uzasadnienia dobrych i złych ocen działalności Sejmu. W listopadzie o pracy posłów pozytywnie wypowiadało się 25 proc. pytanych, a negatywnie 59 proc. Dla porównania, na początku obecnej kadencji, czyli w listopadzie 2019 r., więcej badanych oceniło działalność Sejmu dobrze (45 proc.) niż źle (39 proc.).

"Większość respondentów negatywnie oceniających pracę Sejmu wyrażała dezaprobatę dla sposobu działania posłów, Prezydium Sejmu i funkcjonowania całej izby, natomiast badani wystawiający opinię pozytywną najczęściej uzasadniali to efektami jej prac" - podkreślił CBOS.

Blisko połowa Polaków, bo 47 proc., którzy w listopadzie pozytywnie ocenili działalność Sejmu, pytana o uzasadnienie swojego wyboru wskazała na przedmiot i efekt jego pracy. 25 proc. mówiło o sposobie jego działania. Spora część pytanych unikała wyjaśnień - 13 proc. stwierdziło, że nie potrafi uzasadnić swojej oceny, 11 proc. posługiwało się tylko ogólnikami, a 7 proc. odmówiło odpowiedzi.

Jeśli przyjrzeć się bardziej szczegółowo uzasadnieniom pozytywnych ocen działalności Sejmu, to najczęściej (17 proc.) były to ogólne dobre opinie o ustawach i podejmowanych decyzjach. Na drugim miejscu pod względem częstości znalazły się wypowiedzi mówiące o tym, że obecny Sejm działa na korzyść ludzi, a ustawy są tworzone dla społeczeństwa (12 proc.).

Co dziesiąty Polak wystawiający pozytywną opinię stwierdził, że działania Sejmu dążą do polepszenia sytuacji w kraju, a posłowie głosują za ustawami, które mają poprawić sytuację w Polsce. 9 proc. wskazało, że posłowie starają się, robią wszystko co w ich mocy czy też po prostu pracują i wywiązują się ze swoich zadań. W pierwszej piątce pod względem częstości odpowiedzi znalazły się ponadto sprawność w działaniu i szybkość procedowania (7 proc.). Trzech na stu pytanych dobrze oceniło działalność Sejmu, bo większość w nim ma Prawo i Sprawiedliwość.

Wśród konkretnych działań przemawiających za pozytywną oceną wymieniano najczęściej politykę prorodzinną, politykę senioralną i socjalną.

Większość (60 proc.) respondentów negatywnie oceniających działalność Sejmu, uzasadniając swoją opinię, mówiła o sposobie działania posłów i Prezydium Sejmu, a także wskazywała na funkcjonowanie całej izby. Mniej, bo 38 proc. z dezaprobatą wypowiadało się o przedmiocie jej działań i o efektach pracy. W przypadku ocen negatywnych tylko niewielka część pytanych unikała wyjaśnień - co dwudziesty stwierdził, że nie potrafi uzasadnić swojej oceny, tyle samo ankietowanych posługiwało się nic niewyjaśniającymi ogólnikami albo odmówiło odpowiedzi.

Patrząc bardziej szczegółowo, do najczęściej wymienianych uzasadnień negatywnej oceny działań Sejmu (18 proc. odpowiedzi) należą panujące w tej izbie nieustające konflikty, awantury, kłótnie, pyskówki, a także brak porozumienia zarówno wewnątrz partii, jak i między partiami.

W czołówce najczęściej wymienianych przyczyn negatywnej oceny znalazły się również kwestie relacji między zasiadającymi w Sejmie ugrupowaniami - 12 proc. ankietowanych mówiło o dyktacie większości nad mniejszością, nieliczeniu się z opozycją, braku demokracji i wolności słowa, a 11 proc. zwracało uwagę na brak współpracy między ugrupowaniami, a także brak chęci i umiejętności wypracowywania kompromisów.

Co dziesiąty Polak źle oceniający działalność Sejmu ogólnie krytykował podejmowane przez tę izbę decyzje i uchwalane ustawy. Niewiele mniej (9 proc.) zarzuciło posłom, że nie robią nic w celu poprawienia sytuacji w kraju. Wśród innych uzasadnień znalazły się stwierdzenia, że posłowie nie liczą się z opinią ludzi i zdaniem społeczeństwa, nie słuchają swoich wyborców i uchwalają ustawy wbrew społeczeństwu (7 proc.), nieprzykładanie się do obowiązków, nicnierobienie, brak merytorycznego działania oraz brak kultury politycznej i osobistej, a także chamstwo (6 proc.).

Co dwudziesty respondent źle oceniający działalność Sejmu opinię motywował tym, że - jego zdaniem - w państwie dzieje się źle lub większość posłów kieruje się interesem swoich partii, a nie interesem kraju. Oprócz tego zarzucano Sejmowi działania na szkodę kraju i politykę prowadzącą do zapaści (4 proc.), wskazywano na duże rozdawnictwo (4 proc.), na zbyt dużą uwagę poświęcaną świadczeniom socjalnym (4 proc.) oraz złym decyzjom gospodarczym, które nie służą poprawie sytuacji lub wręcz ją pogarszają (4 proc.).

Jak oceniło CBOS, uzasadnienia ocen pozytywnych i negatywnych działalności Sejmu w widoczny sposób zakotwiczone są w społecznym i demograficznym zróżnicowaniu tych ocen.

Pracę tej izby parlamentu dobrze ocenia większość zwolenników partii rządzącej. Pozytywnym ocenom sprzyjają również prawicowe poglądy. W tym względzie wyróżniają się także respondenci w wieku 65 plus, mieszkańcy wsi, badani mający wykształcenie podstawowe, robotnicy, pracownicy w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym ich właściciele, i uzyskujący najniższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (poniżej 1500 zł).

Głosy krytyki dominują w elektoratach ugrupowań opozycyjnych: Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Konfederacji, wśród osób identyfikujących się z lewicą, a także - choć w mniejszym stopniu - z politycznym centrum. Negatywnie o Sejmie relatywnie często wypowiadają się badani mający poniżej 35 lat, mieszkańcy dużych i największych miast, najlepiej wykształceni, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem, pracownicy administracyjno-biurowi, technicy i specjaliści średniego szczebla, pracownicy usług, pracujący w sektorze prywatnym poza rolnictwem i w spółkach właścicieli prywatnych i państwa, a także ankietowani deklarujący wysokie dochody per capita.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło od 7 listopada do 17 listopada na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1038 osób, wylosowanej z rejestru PESEL. Zastosowano procedurę mxed-mode, każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. Metodę CAPI wybrało 58,5 proc., CATI 24 proc., a CAWI 17,5 proc. respondentów.