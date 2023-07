CBOS: w drugim kwartale wzrosły nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej i poziomu życia

W drugim kwartale 2023 r. wzrosły nadzieje na poprawę w ciągu najbliższego roku sytuacji gospodarczej i poziomu życia respondentów i ich rodzin – wynika z analizy CBOS. Podano w niej, że prawdopodobnie można wiązać z wyhamowaniem tempa wzrostu cen.

CBOS na podstawie badań zrealizowanych od kwietnia do czerwca 2023 r. przygotował kwartalny bilans nastrojów społecznych. Dynamikę zmian nastrojów i ich bilans przedstawia w postaci średnich na pięciopunktowej skali od minus 2 (bardzo źle) do plus 2 (bardzo dobrze).

Jak podano w bilansie, w drugim kwartale rejestrowano nieznaczne pogarszanie ocen sytuacji politycznej przy jednoczesnej minimalnej poprawie przewidywań w tej dziedzinie na najbliższy rok.

"Średnie ocen przez cały drugi kwartał były ujemne - co świadczy o utrzymującym się niezadowoleniu z sytuacji politycznej. Średnie prognoz również były ujemne, lecz w czerwcu wartość wskaźnika prognoz zbliżyła się do zera, co oznacza, że pesymizm był tylko nieznacznie silniej wyrażany niż optymizm" - czytamy.

Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, CBOS wskazuje, że chociaż w kwietniu, w stosunku do marca, pogorszyły się oceny sytuacji gospodarczej, w kolejnych miesiącach drugiego kwartału notowano ich nieznaczną poprawę.

"W efekcie postrzeganie sytuacji gospodarczej pod koniec drugiego kwartału było zbliżone do zarejestrowanego pod koniec pierwszego kwartału. Jednocześnie w drugim kwartale odnotowaliśmy poprawę prognoz sytuacji gospodarczej, szczególnie między majem a czerwcem" - podano.

"Pomimo tych pozytywnych zmian średnie ocen i prognoz przez cały kwartał były ujemne, lecz podobnie jak w przypadku przewidywań odnoszących się do sytuacji politycznej - średnia prognoz na koniec kwartału sytuowała się tylko nieznacznie poniżej zera - co oznacza, że obawy przed pogorszeniem były tylko minimalnie silniej artykułowane niż nadzieja na poprawę" - czytamy w bilansie.

Z analizy CBOS wynika, że w drugim kwartale 2023 r. opinie o sytuacji w zakładach pracy nieznacznie się pogorszyły. Na dosyć stabilnym poziomie utrzymywały się w tym czasie wskaźniki przewidywań odnoszących się do sytuacji w zakładach pracy.

"Średnie ocen przez cały drugi kwartał były dodatnie, co oznacza, że pracujący na ogół uznają sytuację w swoich miejscach pracy za dobrą. Średnie przewidywań również przez cały kwartał były dodatnie, lecz bliskie zeru, co wynika z niewielkiej przewagi optymizmu nad pesymizmem oraz ze spodziewanego braku zmian sytuacji w zakładach pracy w ciągu najbliższego roku" - ocenia CBOS.

W drugim kwartale oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin również były stabilne.

"Średnie ocen przez cały kwartał pozostawały dodatnie, co świadczy generalnie o zadowoleniu z poziomu życia. W przewidywaniach natomiast rejestrujemy poprawę. Wprawdzie przez cały kwartał średnie prognoz oscylowały wokół zera, co wynika z dominującego przekonania o utrzymaniu się status quo w tym obszarze, lecz o ile w kwietniu średnia przewidywań była ujemna, o tyle w czerwcu była już dodatnia. Oznacza to, że na koniec drugiego kwartału nadzieje na poprawę były wyrażane silniejsze niż obawy przed pogorszeniem" - czytamy.

Podsumowując, CBOS wskazuje, że w drugim kwartale wzrosły nadzieje na poprawę w ciągu najbliższego roku sytuacji gospodarczej oraz poziomu życia respondentów i ich rodzin, co - jak zaznacza - prawdopodobnie można wiązać z wyhamowaniem tempa wzrostu cen. Pozostałe prognozy - odnoszące się do sytuacji politycznej i kondycji zakładów pracy - były dość stabilne, choć w przypadku tych pierwszych również zarejestrowano nieznaczną poprawę.

"Oceny bieżącej sytuacji, pomimo niewielkich wahań, były dosyć stabilne. W postrzeganiu sfery publicznej silniej wyrażane było niezadowolenie niż zadowolenie, a w sytuacji prywatnej - odwrotnie. Na koniec drugiego kwartału wszystkie wskaźniki prognoz oscylowały wokół zera - znaczna część badanych nie spodziewa się bowiem zmian w ciągu najbliższego roku, a obawy przed pogorszeniem sytuacji wyrażane przez niektórych respondentów są na ogół równoważone nadziejami na poprawę" - podano w bilansie.