CBOS: w sierpniu poprawiły się społeczne oceny sytuacji w kraju, choć nadal są negatywne

W sierpniu poprawiły się nastroje społeczne Polaków. Wzrósł m.in. odsetek badanych oceniających ogólną sytuację w kraju jako dobrą – wynika z analizy CBOS. Mimo to ocena sytuacji ogólnej, politycznej czy gospodarczej kraju pozostaje w przeważającej mierze negatywna.

Z badania CBOS wynika, że w sierpniu poprawiły się właściwie wszystkie wskaźniki nastrojów społecznych. Badani lepiej niż w lipcu ocenili ogólną sytuację w kraju i jego sytuację polityczną, stan gospodarki czy też sytuację własną i warunki materialne swoich gospodarstw domowych. Respondenci częściej niż poprzednio spodziewali się też poprawy we wszystkich tych dziedzinach, z wyjątkiem sytuacji politycznej, choć w tym przypadku nastąpił z kolei spadek prognoz pesymistycznych.

Jak podano w raporcie CBOS, odsetek badanych oceniających ogólną sytuację w Polsce jako dobrą wzrósł w sierpniu o 6 punktów procentowych (34 proc. wobec 28 proc. w lipcu), osiągając tym samym najwyższy poziom od ponad dwóch lat, czyli od czerwca 2021 r. Autorzy badania zaznaczają przy tym, że wciąż wyraźnie dominujące pozostały oceny negatywne obecnej sytuacji w kraju (48 proc., spadek o 7 punktów wobec lipca).

Pozytywnie sytuację w kraju częściej oceniali mężczyźni (41 proc. wobec 28 proc. wśród kobiet), osoby starsze (50 proc. respondentów powyżej 64. roku życia wobec 18 proc. w grupie 25-34 lata), pochodzące z mniejszych miejscowości (38 proc. na wsi wobec 25 proc. w największych miastach), gorzej wykształcone (47 proc. wśród badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 23 proc. respondentów z wykształceniem wyższym), dobrze oceniające swoje warunki materialne (42 proc. wobec 15 proc. wśród oceniających je jako złe), częściej praktykujące religijnie (62 proc. wśród praktykujących kilka razy w tygodniu wobec 15 proc. wśród niepraktykujących) oraz posiadające poglądy prawicowe (61 proc. wobec 8 proc. wśród zwolenników lewicy).

Spośród grup społeczno-zawodowych najwięcej ocen pozytywnych zanotowano wśród bezrobotnych (56 proc., choć - jak zaznaczono w raporcie - należy mieć na uwadze ich bardzo niską liczebność w próbie) i emerytów - 51 proc.).

Według CBOS poprawiły się również przewidywania dotyczące zmiany ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu roku. W sierpniu jej poprawę zakładał niemal co czwarty badany (24 proc.), co stanowi trzypunktowy wzrost w stosunku do lipca i najlepszy wynik od ponad dwóch lat (od maja 2021 r.). Identyczny odsetek Polaków zakładał pogorszenie sytuacji w kraju w najbliższym roku (24 proc., spadek o 2 punkty), a dominowało przekonanie, że sytuacja się nie zmieni (32 proc., spadek o 5 punktów).

Z raportu CBOS wynika, że poprawiły się też oceny obecnej sytuacji politycznej w kraju. Odsetek jej pozytywnych ocen wzrósł o 5 punktów (21 proc. wobec 16 proc. w lipcu), a odsetek ocen negatywnych spadł o 3 punkty (47 proc. wobec 50 proc. w lipcu). Autorzy badania zauważają jednak, że ocena negatywna wciąż wyraźnie przeważa nad pozytywną. Więcej niż co czwarty badany (27 proc., spadek o 2 punkty względem lipca) uważał w sierpniu, że sytuacja polityczna jest ani dobra, ani zła.

Jak podał CBOS, poprawiły się również oceny obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 3 punkty (31 proc. wobec 28 proc. w lipcu) i o tyle samo spadł udział ocen negatywnych (34 proc. wobec 37 proc. w lipcu), choć to te drugie nadal pozostały w przewadze. W sierpniu prawie co trzeci Polak (30 proc. wobec 32 proc. poprzednio) uważał stan polskiej gospodarki za ani dobry, ani zły.

W raporcie wskazano, że wyraźnie poprawiły się przewidywania dotyczące zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce w ciągu roku. Odsetek prognoz optymistycznych wzrósł o 4 punkty (26 proc. wobec 22 proc. w lipcu) i o tyle samo spadł udział prognoz pesymistycznych (22 proc. wobec 26 proc. w lipcu). W analizie CBOS podkreślono, że tym samym po raz pierwszy od 2021 roku optymizm w tej kwestii wziął górę nad pesymizmem. Wciąż dominujące pozostało jednak przekonanie, że stan polskiej gospodarki nie zmieni się w najbliższym roku (34 proc. wobec 39 proc. w lipcu).

Poprawiły się również oceny sytuacji własnej rodziny. Odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 4 punkty (59 proc. wobec 55 proc. w lipcu), a udział ocen negatywnych utrzymał się na zbliżonym poziomie (5 proc. wobec 6 proc. w lipcu). Co trzeci badany (35 proc. wobec 38 proc. w lipcu) stwierdził, że sytuacja jego rodziny jest ani dobra, ani zła.

Według CBOS poprawiły się też oceny warunków materialnych własnych gospodarstw domowych. Odsetek Polaków oceniających je jako dobre wyniósł w sierpniu 57 proc. (wobec 54 proc. w lipcu). Spadł z kolei odsetek badanych oceniających je jako ani dobre, ani złe (38 proc. wobec 41 proc. w lipcu), a udział ocen negatywnych utrzymał się na zbliżonym, niskim poziomie (5 proc. wobec 6 proc. w lipcu).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 14 do 27 sierpnia 2023 r. na próbie liczącej 1024 osoby (w tym: 61,9 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. - CATI i 13,3 proc. - CAWI).

