CBOS: Zjednoczona Prawica - 30 proc., KO - 18 proc., Polska 2050 - 9 proc.

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą w niedzielę, do urn poszłoby 73 proc. respondentów; 30 proc. spośród nich oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę, 18 proc. na KO, a 9 proc. na Polskę 2050 Szymona Hołowni - wynika z październikowego sondażu CBOS.

W komunikacie CBOS czytamy, że październikowe zmiany w poparciu dla partii politycznych są niewielkie. Prognozowany wynik wyborczy ZP z września również wyniósł 30 proc., niewielki spadek zanotowały natomiast KO oraz Polska 2050 - odpowiednio z 21 proc. do 18 proc. oraz z 10 proc. we wrześniu do 9 proc. w październiku.

Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 6 proc. deklarowanego poparcia - analogiczny wynik ugrupowanie uzyskało we wrześniu. 5 proc. poparcia uzyskała Konfederacja - to wzrost o 1 pkt proc. względem września. Poniżej progu wyborczego znalazło się PSL z poparciem 2 proc. (poparcie takie samo jak we wrześniu), a także Kukiz'15 z 1 proc. poparcia (również brak zmian).

1 proc. badanych zadeklarowało oddanie głosu na inny komitet (bez zmian względem poprzedniego badana), natomiast 23 proc. nie potrafiło jednoznacznie ocenić, na kogo oddałoby głos w wyborach parlamentarnych; to wzrost o 3 pkt proc. względem września. 5 proc. badanych natomiast odmówiło odpowiedzi, podobnie jak we wrześniu.

Zamiar udziału w wyborach zadeklarowało 73 proc. badanych - to spadek o 2 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca. 13 proc. zadeklarowało brak takiego zamiaru (wzrost o 1 pkt proc.), a 14 nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie (również wzrost o 1 pkt proc.).

Jak podkreśla CBOS, wszystkie odnotowane zmiany są nieistotne statystycznie. "W sumie sympatie partyjne ponad jednej czwartej zdeklarowanych uczestników wyborów (28 proc.) pozostają nieznane" - wskazano w komunikacie, odnosząc się do liczby odmów oraz odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Październikowe badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Respondenci mogli udzielić odpowiedzi osobiście (CAPI, 58 proc. badanych), za pomocą wywiadu telefonicznego (CATI, 26 proc. badanych)oraz wywiadu internetowego (CAWI, 16 proc. badanych). Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób.