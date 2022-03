CBOS: zmalały obawy przed zakażeniem koronawirusem; najniższy poziom obaw od początku epidemii

W ciągu ostatniego miesiąca zmalały obawy przed zakażeniem koronawirusem. Wyraźnie zmniejszył się odsetek badanych deklarujących takie obawy (z 52 proc. do 43 proc.), a zwiększył niebojących się zakażenia (z 48 proc. do 55 proc.). Obecny poziom obaw jest najniższy od początku epidemii – wynika z sondażu CBOS.

Obawy przed zarażeniem koronawirusem zależą przede wszystkim od wieku. Mniejsze lub większe obawy wyraża ponad połowa badanych w wieku 55 lat i więcej. Osoby do 54 lat, bojące się zakażenia, należą do mniejszości.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zmalało przekonanie, że obowiązujące ograniczenia i restrykcje są zbyt małe (z 30 proc. do 19 proc.), a wzrosło - że odpowiednie (z 41 proc. do 48 proc.) i zbyt duże (z 21 proc. do 24 proc.).

CBOS wskazuje, że postrzeganie ograniczeń i restrykcji w znacznej mierze zależy od stosunku do szczepień przeciw COVID-19.

"Badani mający przychylne nastawienie do szczepień (zaszczepieni i zamierzający się zaszczepić) częściej niż pozostali są zdania, że obowiązujące restrykcje są odpowiednie, a niechcący się szczepić wyraźnie częściej uważają, że obowiązujące restrykcje zbyt duże" - wyjaśniono.

"Ponadto można zauważyć, że młodsi respondenci częściej uważają, że obowiązujące restrykcje są zbyt duże, a starsi - że zbyt małe. Zależność ta jest związana z samym nastawieniem do szczepień - gdyż bardziej przychylne wobec nich są osoby starsze" - dodano.

Stosunek do ograniczeń zależy również od poglądów i preferencji politycznych. Badani o niesprecyzowanych poglądach politycznych (32 proc.) i identyfikujący się z prawicą (25 proc.) częściej niż pozostali są zwolennikami mniejszych restrykcji, a większych - utożsamiający się z lewicą (33 proc.).

CBOS podaje, że o tym, że istniejące restrykcje i ograniczenia są zbyt duże najczęściej mówią zwolennicy Konfederacji (72 proc.), że zbyt małe - wyborcy Koalicji Obywatelskiej (47 proc.), a ankietowani popierający Prawo i Sprawiedliwość w większości uważają, że obowiązujące ograniczenia i restrykcje są odpowiednie do sytuacji (71 proc.).

W marcu zanotowano także wzrost o 7 punktów procentowych liczby dorosłych Polaków pozytywnie postrzegających działania rządu w zwalczaniu epidemii (46 proc.), a ubyło oceniających je negatywnie (o 5 punktów, do 48 proc.).

Działania rządu w zwalczaniu epidemii stosunkowo dobrze oceniają ankietowani w wieku powyżej 55 lat (56 proc. - 58 proc. ocen pozytywnych w zależności od kategorii), mieszkańcy wsi (55 proc.), respondenci gorzej wykształceni (63 proc. z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym), o niższych dochodach per capita - do 1500 zł (59 proc. - 60 proc. w zależności od kategorii), a w grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej rolnicy (75 proc.).

Krytycznie na ten temat wypowiadają się mieszkańcy największych miast (63 proc.), absolwenci wyższych uczelni (63 proc.), respondenci z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 3000 zł (64 proc.), średni personel, technicy (72 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (65 proc.), a także pracujący na własny rachunek (64 proc.).

Według badania orientacja światopoglądowa w znacznej mierze wpływa na ocenę działań rządu w zwalczaniu epidemii. Osoby bardziej religijne oraz o prawicowych poglądach politycznych postrzegają je wyraźnie lepiej.

Postrzeganie działań rządu w zwalczaniu epidemii zależy również od oceny aktualnie obowiązujących ograniczeń i restrykcji.

"Zdecydowana większość uważających, że są one odpowiednie do sytuacji pozytywnie ocenia działania urzędującego gabinetu w tym zakresie (73 proc.), natomiast uważający, że są one nieadekwatne - zbyt małe lub zbyt duże - w większości działania te postrzegają krytycznie (odpowiednio 75 proc. i 73 proc.)" - podał CBOS.

Wśród ankietowanych przeważa przekonanie, że epidemia jeszcze się nie kończy i będą kolejne fale (46 proc.). Pogląd, że epidemia dobiega już końca wyraża 37 proc. ankietowanych.

Opinie o końcu epidemii zależą od wieku respondentów. Ponad połowa (52 proc.) najmłodszych w wieku 18-24 lata uważa, że epidemia dobiega już końca. Starsi natomiast, w wieku 55 plus, wyraźnie częściej nie mają sprecyzowanego zdania na ten temat (23 proc. - 25 proc. w zależności od kategorii).

Ponadto opinia na ten temat zależy również od poglądów politycznych mierzonych na skali lewica-centrum-prawica. Respondenci o prawicowych poglądach politycznych częściej mówią, że epidemia dobiega końca (42 proc.), a o kolejnych falach częściej przekonani są identyfikujący się z lewicą (61 proc.).

Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. - CATI i 15,6 proc. - CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.