CBŚP przejęło w tym roku ponad 430 sztuk nielegalnie posiadanej broni palnej

W tym roku funkcjonariusze CBŚP przejęli już 431 szt. nielegalnie posiadanej broni palnej, w tym 151 egzemplarzy broni krótkiej i 196 długiej - poinformował PAP podkom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji. Dodał, że w ostatnim czasie policjanci CBŚP przejęli kolejne 3 sztuki nielegalnej broni na Pomorzu.

Policjanci z gdańskiego Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że jeden z mieszkańców województwa pomorskiego może nielegalnie posiadać broń palną i amunicję. "Funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kartuzach przeprowadzili działania, w których wsparcia udzielili kontrterroryści z SPKP w Gdańsku i policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach" - wyjaśnił podkomisarz Paweł Żukiewicz.

"Policjanci dokładnie przeszukali ustaloną nieruchomość, gdzie znaleźli nielegalnie posiadaną broń oraz zatrzymali 36-letniego mężczyznę. Zabezpieczyli 2 szt. broni krótkiej kal. 9 mm oraz jeden karabinek półautomatyczny kal. 5,56 mm, a także przejęli magazynki do tej broni. Zabezpieczone przedmioty zostały przekazane ekspertom celem wykonania szczegółowych badań" - tłumaczył.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach, gdzie usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni palnej. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. "Sprawa jest rozwojowa i policjanci wraz z prokuraturą wykonują dalsze ustalenia" - zapewnił policjant.

"W tym roku funkcjonariusze CBŚP przejęli już 431 szt. nielegalnie posiadanej broni palnej, w tym 151 egzemplarzy broni krótkiej i 196 długiej. Zabezpieczyli także blisko 1000 istotnych części broni, takich, jak szkielety, lufy, zamki i inne" - wyliczył.

"Działania wymierzone w rynek nielegalnej broni palnej niewątpliwie przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Polsce oraz utrzymania wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego kraju" - dodał podkomisarz Paweł Żukiewicz.