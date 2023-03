CBŚP zatrzymało 11 członków gangu handlującego narkotykami i czerpiącego korzyści z prostytucji

Policjanci CBŚP na polecenie jastrzębskiej prokuratury zatrzymali 11 członków gangu, który zajmował się dilerką narkotyków i czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. W trakcie akcji śledczy zabezpieczyli prawie 10 kilogramów narkotyków i dopalaczy, w tym przede wszystkim alfa PHiP.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Według śledczych podejrzani mogli wprowadzić do obrotu kilkadziesiąt kilogramów narkotyków" - przekazała PAP Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz. Terenem działania grupy była południowa część województwa śląskiego, przede wszystkim Jastrzębie-Zdrój oraz Czechowice-Dziedzice - dodała.

"Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie gangu mogą mieć na swoim koncie również zmuszanie do uprawiania prostytucji oraz czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu, dokonywanie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, w szczególności wymuszeń rozbójniczych i pobić" - wyjaśniła.

W potężnym uderzeniu w zorganizowaną grupę przestępczą uczestniczyło ponad 250 funkcjonariuszy. Policjantów z katowickiego CBŚP wsparli m.in. kontrterroryści z Katowic i Opola oraz funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. "W efekcie zatrzymano 11 osób" - podała podinspektor.

"W trakcie akcji policjanci zabezpieczyli prawie 10 kg różnego rodzaju narkotyków i dopalaczy, w tym przede wszystkim alfa PHiP, 4 jednostki broni palnej oraz blisko 80 szt. amunicji" - dodała rzeczniczka CBŚP.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. "Podejrzanym zarzucono uczestnictwo w obrocie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej ilości nowej substancji psychoaktywnej oraz narkotyków i osiągnięcie z przestępstw stałego źródła dochodu. Ponadto usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym" - poinformował PAP zastępca Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju Arkadiusz Kwapiński.

"Kilku podejrzanych usłyszało zarzuty zmuszania przemocą do zwrotu długów, uszkodzenia ciała, doprowadzania innych osób do uprawiania nierządu i czerpania z tego korzyści oraz posiadania bez zezwolenia broni palnej i amunicji. Większości podejrzanych grozi łączna kara do 20 lat pozbawienia wolności. Grozi im ponadto przepadek korzyści uzyskanej z przestępstw" - przekazał prokurator.

Działalność grupy rozwinęła się od maja 2022 roku, kiedy aresztowani zostali członkowie grupy pseudokibiców z Jastrzębia-Zdroju. "Członkowie grupy zainteresowani byli w szczególności sprzedażą dopalaczy, to jest nowej substancji psychoaktywnej o nazwie alfa PHiP. Ponadto uczestniczyli w obrocie marihuaną, tabletkami MDMA. Dodatkowym aspektem przestępczej działalności grupy było czerpanie korzyści z prostytucji, do której nakłonionych zostało kilkanaście młodych kobiet uzależnionych od dopalaczy" - wyjaśnił zastępca Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

"W toku śledztwa ustalona została osoba kierującą grupą oraz pozostali członkowie grupy i ich role. Osoby niżej stojące w hierarchii realizowały polecenia +kierownika+ i zajmowały się sprzedażą narkotyków i dopalaczy, a także siłowym odzyskiwaniem pieniędzy od dilerów w wypadku opóźnień w płatnościach. Część osób z grupy pełniła rolę kurierów dowożących narkotyki do dilerów oraz prostytuujące się dziewczyny do klientów" - zaznaczył.

Prokurator poinformował również, że zatrzymani to mieszkańcy miejscowości południowej części województwa śląskiego, na co dzień pracujący najczęściej w firmach budowlanych, gastronomicznych lub niepracujący. "Większość z nich w przeszłości miała konflikt z prawem. Byli karani m.in. za groźby, pobicia i posiadanie narkotyków. Kierujący grupą nie był dotąd karany i prowadził gastronomiczną działalność gospodarczą" - podał prokurator Arkadiusz Kwapiński.

"Sąd po rozpoznaniu wniosków prokuratora aresztował 10 podejrzanych na trzy miesiące z uwagi na obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę podzielając argumentację prokuratury. Wobec jednego podejrzanego, którego rola była mniej znacząca prokurator zastosował dozór Policji z poręczeniem majątkowym" - dodał.