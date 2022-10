CBŚP zatrzymało dwóch "chemików" i zlikwidowało laboratorium metamfetaminy

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało na Dolnym Śląsku dwóch "chemików" i zlikwidowało laboratorium, w którym wytwarzali narkotyk. Funkcjonariusze przejęli m.in. 900 ml metamfetaminy oraz kilkadziesiąt litrów substancji służących do jej produkcji.

Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że policjanci z wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do miejsca w powiecie lubańskim, gdzie produkowana była metamfetamina. "Narkotyk wytwarzano z pseudoefedryny tzw. metodą czeską" - dodała policjantka.

W trakcie przeszukania posesji policjanci w jednym z pomieszczeń gospodarczych, za starymi, nieużywanymi meblami znaleźli ukryte wejście do laboratorium. "W zakamuflowanym pomieszczeniu znajdowała się kompletna linia służąca do produkcji metamfetaminy, wentylacja, odpowiednie oświetlenie oraz pojemniki z odczynnikami chemicznymi i prekursorami służącymi do wytwarzania narkotyku" - zaznaczyła.

"Podczas akcji zabezpieczono około 900 ml metamfetaminy oraz kilkadziesiąt litrów substancji niezbędnych do produkcji narkotyku. Przejęte substancje poddawane są dokładnej analizie w Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu" - podała.

Według śledczych w zlikwidowanym laboratorium można było produkować, co najmniej kilogram metamfetaminy tygodniowo, a laboratorium mogło działać od blisko dwóch lat. "Warto zaznaczyć, że kilogram metamfetaminy na czarnym rynku wart jest około 180 tysiąca złotych" - dodała rzeczniczka CBŚP.

Do sprawy policjanci zatrzymali dwóch "chemików", którzy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu. "Mężczyźni usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani przez sąd" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Za zarzucane czyny może grozić od 3 do 15 lat więzienia.

Jak zapewniają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy.