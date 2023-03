Centra Wsparcia i Integracji "Krok do pracy" pomogą 3 tysiącom uchodźców z Ukrainy

Ok. 3 tys. uchodźców z Ukrainy ma skorzystać w tym roku z pomocy uruchomionych w Katowicach i Poznaniu Centrów Wsparcia i Integracji "Krok do pracy". Co trzecia z tych osób ma przejść pełną ścieżkę pomocy, od nauki języka, poprzez doradztwo i szkolenia zawodowe, po wsparcie w znalezieniu pracy.

Realizatorami projektu są międzynarodowa organizacja humanitarna International Rescue Committee (IRC) oraz działająca od 10 lat warszawska Fundacja Innowacja i Wiedza, wyspecjalizowana m.in. w projektach aktywizacji zawodowo-społecznej, wspieraniu przedsiębiorczości i edukacji finansowej.

"Według naszej wiedzy, projekt +Krok do pracy+ należy do niewielu przedsięwzięć pomocowych, oferujących nie tylko wycinkowe, ale kompleksowe wsparcie, zmierzające do tego, aby uczestnicząca w projekcie osoba w efekcie weszła na rynek pracy" - powiedział PAP prezes Fundacji Innowacja i Wiedza Krzysztof Jaszczuk.

We wtorek placówka Centrum Wsparcia i Integracji "Krok do pracy" została oficjalnie uruchomiona w Katowicach (ul. Chorzowska 6), a tydzień wcześniej otwarto ośrodek w Poznaniu (ul. Towarowa 35/3A). Realizatorzy projektu oceniają, że do końca roku każdy ośrodek obsłuży ok. 1,5 tys. uchodźców. Wszystkie usługi są bezpłatne.

"Szacujemy, iż około 500 osób w każdym z ośrodków skorzysta z pełnej ścieżki wsparcia, na którą składa się m.in. doradztwo zawodowe, kurs języka polskiego, szkolenie zawodowe czy przekwalifikowanie, usługi pośrednictwa pracy, a także np. grupowe szkolenia z umiejętności społecznych czy wsparcie psychologiczne" - wyliczał prezes Fundacji.

Efektem tych działań ma być znalezienie przez uczestników programu stabilnej pracy. Centrum będzie też świadczyć rozmaite usługi potrzebne uchodźcom, jak wsparcie prawne czy pomoc w profesjonalnym tłumaczeniu dokumentów. Na tego typu pomoc może liczyć ok. tysiąc osób w każdym z ośrodków.

Pomysłodawcy programu podkreślają, że charakter pomocy ma być dostosowany do konkretnych potrzeb. "Naszą siłą jest elastyczność i możliwość dostosowania wsparcia do potrzeb danej osoby. Podstawą jest rozmowa i określenie tych potrzeb, by na tej podstawie zbudować program dalszego działania. Zapraszamy wszystkich - również osoby, dla których ten +Krok do pracy+ będzie ich pierwszym krokiem" - powiedziała, reprezentująca organizację IRC, Weronika Rzeżutka-Wróblewska.

Obsługa obu centrów mówi po polsku i po ukraińsku. Do placówek można przyjść bez umówienia, choć realizatorzy programu zachęcają, by wcześniej zarejestrować się na dwujęzycznej stronie internetowej www.krokdopracy.org. Wśród świadczonych przez centra usług jest m.in. bezpłatna opieka nad dziećmi w czasie, gdy rodzic będzie uczestniczył w zajęciach czy szkoleniach.

Przedstawiciele obu organizacji realizujących projekt podkreślają, że pomoc dla uchodźców z Ukrainy jest dziś tak samo potrzebna, jak rok temu, krótko po wybuchu wojny. Wówczas uchodźcy potrzebowali przede wszystkim pomocy doraźnej, dziś - bardziej kompleksowej, która pomoże odnaleźć się w Polsce tym, którzy dotąd nie nauczyli się języka i nie znaleźli pracy.

"To osoby, które potrzebują - jak w nazwie naszego projektu - małego lub większego kroku do pracy. Właśnie do nich adresujemy wsparcie, dobrane do potrzeb. Dla jednych największą barierą w znalezieniu pracy są dziś umiejętności językowe, dla innych brak wystarczających kwalifikacji, jeszcze inni potrzebują po prostu przetłumaczenia dokumentów czy porady prawnej" - tłumaczył prezes Krzysztof Jaszczuk.

"Wsparcie rodzin z Ukrainy na rynku pracy w Polsce i umożliwienie im stabilnego utrzymania swoich rodzin są kluczowe, jeśli chcemy zapewnić im bezpieczeństwo. Co więcej, to także szansa, aby pomóc im wykorzystać swój potencjał i wesprzeć polską gospodarkę" - podsumował dyrektor IRC w Polsce Alan Moseley. Jeżeli będzie potrzeba, projekt może być kontynuowany także w przyszłym roku - zależy to głównie od oceny efektów tegorocznych działań.