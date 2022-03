Centralny Ośrodek Informatyki przygotował film na temat numeru PESEL dla Ukraińców

Sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński poinformował w niedzielę na Twitterze, że Centralny Ośrodek Informatyki przygotował krótki film na temat PESEL dla osób, które uciekły do Polski przed wojną. Na wideo znajduje się też instrukcja założenia Profilu Zaufanego i aplikacji mObywatel.

Film znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo

W filmowej instrukcji poinformowano, że numer PESEL to unikatowy dla każdego mieszkańca numer identyfikacyjny nadawany dorosłym i dzieciom. Jest on potrzebny do załatwienia urzędowych spraw w Polsce. Aby otrzymać numer PESEL, nie trzeba być zameldowanym w Polsce.





Dzięki uzyskaniu PESEL-u pobyt w Polsce będzie legalny. Osoba z PESEL-em nie będzie miała statusu uchodźcy. Podano też, że PESEL może uzyskać każdy obywatel Ukrainy, który od 24 lutego 2022 roku wjechał legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

"Jeżeli przybyłeś z innego państwa, np. ze Słowacji i posiadasz Kartę Polaka, także może być Ci nadany nr PESEL" - podano.

Wniosek o nadanie numer PESEL można wypełnić w dowolnym urzędzie gminy. Należy mieć ze sobą dokument podróży, kartę Polaka, inny dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty lub zaświadczenie wydane przez Ambasadę Ukrainy w Polsce, dokument potwierdzający urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia). Wymagane jest również dostarczenie fotografii. Urzędnik pobierze odcisk palca.

W przypadku nieposiadania wymaganych dokumentów, PESEL zostanie nadany na podstawie oświadczenia złożonego urzędnikowi. Za podanie nieprawdziwych danych można być pociągniętym do odpowiedzialności karnej.

Autor: Olga Łozińska

oloz/ pat/