Centrum e-Zdrowia: Polska ma już zgodę na uruchomienia e-recepty transgranicznej

"Przed kilkoma dniami Polska, decyzją Komisji Europejskiej (KE), dołączyła do elitarnego grona państw, w których możliwa będzie wymiana e-recept transgranicznych. Już niedługo Polacy będą mogli wykupić swoje leki za granicą na podstawie dokumentu elektronicznego" - poinformowało PAP w środę Centrum e-Zdrowia.

Zgoda KE to pierwszy krok ku temu, by Polacy mogli realizować swoje e-recepty w innych krajach UE (najpierw w Finlandii, a już niedługo także w Chorwacji), a mieszkańcy UE (Estonia, Chorwacja, Portugalia i Finlandia) korzystać z tego rozwiązania w naszym kraju.

Przed Centrum e-Zdrowia pozostaje jeszcze ustalenie szczegółów organizacyjnych z krajami członkowskimi, z którymi będziemy wymieniać e-recepty. Następnie będzie można uruchomić usługę w wybranych aptekach państw, które przystąpią do programu.

E-recepta transgraniczna to określenie stosowane do nazywania recepty elektronicznej, którą można zrealizować w innym państwie Unii Europejskiej niż to, w którym została wystawiona. Zostanie ona zrealizowana za pełną odpłatnością (z możliwością refundacji po powrocie do kraju) i może być wystawiona na produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności Rp (wydawane z przepisu lekarza) lub "OTC" (wydawane bez przepisu lekarza), leki refundowane oraz nierefundowane.

Nie jest możliwe wystawienie e-recepty transgranicznej na leki psychotropowe, odurzające, recepturowe, produkty lecznicze o kategorii dostępności Rpz (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.