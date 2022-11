Centrum edukacyjne IPN we Wrocławiu otrzyma imię Kornela Morawieckiego

Od poniedziałku Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej będzie nosiło imię Kornela Morawieckiego. Tego dnia odbędzie się przedpremierowy pokaz aplikacji przedstawiającej tajną drukarnię Solidarności Walczącej w wirtualnej rzeczywistości - „Szybowcowej ’87 ".

W poniedziałek we Wrocławiu odbędzie się uroczystość oficjalnego nadania Centrum Edukacyjnemu "Przystanek Historia" Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Jana Długosza 48 imienia Kornela Morawieckiego, twórcy Solidarności Walczącej, a w wolnej Polsce Marszałka Seniora Sejmu VIII kadencji.

"Wrocławskie centrum edukacyjne uczy o historii Polski XX wieku. Tam odbywają się konferencje naukowe i edukacyjne oraz wernisaże wystaw IPN" - powiedział PAP historyk i rzecznik prasowy IPN dr Karol Leśkiewicz.

W uroczystości wezmą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, metropolita wrocławski abp Józef Kupny oraz Jadwiga Morawiecka - żona założyciela Solidarności Walczącej w raz z rodziną.

Wieczorem w Operze Wrocławskiej odbędzie się artystyczna część uroczystości - projekcja filmu "Solidarność Walcząca to takie moje życie wieczne… Wspomnienia o Kornelu Morawieckim" oraz koncert "…w drodze".

"Tego samego dnia Wrocławiu odbędzie się przedpremierowy pokaz nowej aplikacji przedstawiającej tajną drukarnię Solidarności Walczącej w wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja +Szybowcowa '87+ przedstawia tajną drukarnię Solidarności Walczącej w latach 80. została przygotowana w nowoczesnej technologii VR (wirtualna rzeczywistość). Nazwa nawiązuje do jednego z lokali konspiracyjnych we Wrocławiu. Na potrzeby Solidarności Walczącej udostępnił go Marek Petrusewicz" - wyjaśnił Leśkiewicz. Przypomniał, że Petrusewicz był pierwszym polskim rekordzistę świata w pływaniu na 100 m, olimpijczykiem i srebrnym medalistą Mistrzostw Europy w Turynie w 1954 r.

Ten, urodzony w Wilnie wrocławianin (1934-92), należał do władz dolnośląskiej "Solidarności", a po powstaniu Solidarności Walczącej, związał się także z tą organizacją. Miał wówczas amputowaną jedną nogę z powodu choroby Buergera. Oddając swoje mieszkanie na potrzeby konspiracyjnej drukarni, zamieszkał w kawalerce na ul. Drukarskiej.

Druga część "Szybowcowej '87" jest związana z Barbarą Sarapuk, zwaną "królową podziemnego druku". Wcześniej nauczycielka w Technikum Ekonomicznym w Legnicy, następnie wykładowca akademicki i programista komputerowy we wrocławskiej Akademii Ekonomicznej - należała do Solidarności Walczącej od samego początku, od czerwca 1982 r. Założyła i koordynowała pracę sieci podziemnych drukarni.

Użytkownik aplikacji "Szybowcowa '87" za pomocą gogli VR może wejść do mieszkania w peerelowskim bloku, gdzie ukryta jest konspiracyjna drukarnia.

"Poprzez aplikację chcemy dotrzeć do młodych odbiorców i przybliżyć im historię tej niezwykłej organizacji, jaką była Solidarność Walcząca. Numer '87 odwołuje się do roku 1987 r., kiedy został aresztowany przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki" - wyjaśnił rzecznik IPN.

"Aplikacja została przygotowana tak, aby każdy mógł poczuć klimat lat 80. i wcielić się w rolę obserwatora konspiracyjnej działalności SW. Będzie mógł włączyć telewizor i usłyszeć audycję Radia +Solidarność Walcząca+ wchodzącą na pasmo komunistycznego Dziennika Telewizyjnego. Może też wziąć do wirtualnej ręki gazetkę konspiracyjną zwaną "bibułą" czy włączyć nasłuch kontrwywiadu SW, by usłyszeć zaszyfrowane rozmowy pomiędzy funkcjonariuszami komunistycznej Służby Bezpieczeństwa" - podkreślił Leśkiewicz.

Aplikację "Szybowcowa '87" wykonało Biuro Nowych Technologii IPN.