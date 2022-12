Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: trwają zapisy na kursy podnoszące kompetencje pięciu grup

Dietetycy, logopedzi, elektroradiolodzy, diagności laboratoryjni i pracownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych mogą wziąć udział w bezpłatnych "Kursach podnoszących kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności z COVID-19".

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przekazało PAP w czwartek, że można już zapisywać się na kursy, które rozpoczną się w połowie stycznia.

Projekt został uruchomiony, by podnieść kompetencje zawodowe przedstawicieli wybranych zawodów medycznych.

Dla logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Ministerstwo Zdrowia, a organizacją szkolenia zajmuje się Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać do Biura Projektu MZ, z dopiskiem "REACT 02/2022", ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Osoby zainteresowane szkoleniami organizowanymi przez CMKP muszą przesłać do Ministerstwa Zdrowia wymagane dokumenty. Są to: formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej projektu (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem), a także oświadczenie kandydata o zatrudnieniu.

CMPK podało, że uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatny udział w kursie, dostęp online do materiałów szkoleniowych i dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do 250 zł/osobę.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 do końca 2023 r. przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Informacje o projekcie są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html i na stronie CMPK https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej. Dla diagnostów laboratoryjnych szkolenia organizuje Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, więcej informacji na stronie www.kidl.org.pl.